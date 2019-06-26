Oppo Bombayı Patlattı: Dünyanın İlk Ekran Altı Selfie Kamerası

Akıllı telefonlarla ilgili en önemli detayların genellikle ön kameranın nereye yerleştirileceği konusunda olduğunu söyleyebiliriz. Oppo şirketi çentik problemi olarak da adlandırılan bu sorunu, ekran altı selfie kamerası yöntemi ile tamamen çözdü. Şirket üstelik bunu dünyada ilk defa tanıtan akıllı telefon üreticisi olma şansını da elde etti.

Ekran çentikleri ve pop-up selfie kameraları ile çerçeve kavramını sıfıra indiren Oppo şirketi, yeni modelini Şangay'da halka açık bir şekilde gösterdi. Oppo bu teknolojinin nasıl bir sistemle çalıştığını göstermek için teknik açıklamalar yaptı.

Dünyanın ilk ekran altı selfie kamerası

Ekran altına yerleştirilecek olan selfie kameraları ile ilgili düşündürücü olan taraf daha çok ekran ile ilgiliydi. Kameranın önünde ekran bulunacağı için görüntü kalitesinde ciddi bir düşüş olacağı tahmin ediliyordu. Ancak Oppo bu sorunu tamamen çözmeyi başardı.

Yeni ekran altı selfie kamerası için kullanılan özel ve şeffaf malzemeler çerçeveli ekran görünmesini engelledi. Ayrıca sensörün önünde daha geniş bir diyafram açıklığına sahip objektif başka selfie kameralarına göre bir miktar daha büyük.

Akıllı telefon üreticisi Oppo, herhangi bir teknolojiyi ticari olarak satışa sunmadan önce bazı fuarlarda çekirdek teknolojiyi gösteriyor. Yine aynı şekilde çekirdek teknolojiyi gösteren şirket, bu defa daha hızlı satışa yönelebilir. Oppo, yeni ekran altı selfie kameralarında bulanıklık ve görüntü kalitesinin bozukluğu gibi sorunları aşabilirse, muhtemelen geleceğin en önemli teknolojilerinden birisini yaratmış olacak. Peki sizce de Oppo, bu teknolojiyi geliştirebilecek mi?