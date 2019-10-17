Oppo'dan 5G Destekli Akıllı Telefon Geliyor! İşte Çıkış Tarihi

Oppo'nun yeni akıllı telefon modeli 5G teknolojisi destekleyecek. Barselona'da düzenlenen Qualcomm 5G Zirvesi'nde yapılan açıklamalarda Qualcomm'un Oppo ile ortak olacağı bilgisi paylaşıldı.

Henry Tang yaptığı açıklamada Oppo'nun 5G teknolojisine hazır olduğunu ve 2019 yılı bitmeden Qualcomm destekli çift modlu 5G telefonu piyasaya süreceklerini belirtti.

telefonun hem SA (bağımsız mod) hem de NSA (bağımsız olmayan) ağ modlarını desteklediği anlamına gelmekte. SA modu LTE ağına ihtiyaç duymadan hem sinyal hem de veri aktarımı için 5G baz istasyonlarını kullanmakta. NSA modu ise LTE bandına dayanmakta.

Çift modlu 5G,

Henry Tang yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi: "Yeni nesil çift modlu 5G tekliflerimizin, küresel olarak daha fazla pazarda daha fazla tüketiciye daha üstün bir deneyim sunacağını ve 5G'nin dünya çapında daha geniş bir tüketici tabanına hazır olmasını umuyoruz"

Oppo'nun bu yıl çıkaracağı çift modlu 5G destekli akıllı telefonu hakkında henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Sızıntılara göre, yeni cihaz Qualcomm 7250 yonga setinden gücünü alacak. Konu hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.