Oppo'dan İlginç Bir Ön Kamera Denemesi

Çinli telefon üreticisi Oppo, ekran-çerçeve oranını artırmak adına ön kamerayı ekranın arkasına saklamaya çalışırken, ilginç bir deneme yapmaya karar verdi. Şirket, ön kamerayı logonun içerisine gizlemek için farklı bir patent başvurusu yaptı.

2018’in sonunda başlayan ve 2019’da da sürmesine kesin gözüyle bakılan yeni ön kamera trendi ile telefon üreticileri çentikli tasarımdan vazgeçmeye başlamışlardı. Çentik yerine ön kamerayı küçültülerek, ekranın bir köşesine yerleştiren üreticiler, en nihayetinde kamerayı ekranın arkasına saklamayı umut ediyorlardı. Kameralar ekranın arkasına gidene kadar farklı denemeler yapmaya devam eden üreticileriden bir tanesi de Oppo oldu.

Çentik yerine kamerayı ekranın bir köşesine yerleştiren Oppo, bunu daha işlevsel hale getirmek için, kamerayı logonun ortasına yerleştirdi. Ekranın üst kısmını bir tür launcher olarak kullanan şirket, dahili menüde yer alan kamera logosunun ortasında yer alan lens çizimi yerine gerçek lens kullanmayı düşünerek, buna dair patent başvurusu yaptı.

Patent başvurusuna bakılırsa Oppo, kamerayı sol üst ya da biraz daha ortaya doğru konumlandırmayı planlıyor. Buna rağmen her iki planda da kamerayı uygulama logosunun ortasına denk getirmeyi düşünen şirket, ortaya oldukça ilginç bir deneme de çıkarmış oluyor.