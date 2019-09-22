Oppo'dan Oldukça İddialı Üç Yeni Model Geliyor!

Çinli üretici Oppo'nun üç farklı orta-üst seviye akıllı telefonu ortaya çıktı. 4000 mAh batarya, 90 Hz OLED ekran ve üst düzey donanımıyla dikkat çeken cihazlar TENAA üzerinden onaylandı.

Oppo PCLM10 ismi verilen cihaz 2400x1080 piksel çözünürlüğe sahip 6,5 inçlik AMOLED panelle geliyor. Ayrıca Snapdragon 855+ yonga seti 12GB RAM / 256GB dahili depolamayla sunulacak olan Oppo PCLM10 modeli, şirketin yeni amiral gemisi olarak karşımıza çıkıyor.

Arkada dört kameraya (48MP+13MP+8MP+2MP) ve ön tarafta ise tek 16MP çözünürlüklü selfie kamerasını barındıran modelde, şaşırtıcı olarak 1960 mAh batarya bulunuyor. Böyle yüksek donanımlı bir cihaz için düşük kalan batarya kapasitesinin SuperVOOC 2.0 ile şarj teknolojisini destekleyeceği düşünülüyor.

Listenin bir diğer ürünü ise OPPO PCNM00 kod adıyla geliyor. 2340x1080 piksel çözünürlüğe sahip 6.4 inçlik AMOLED paneline sahip olan cihazda ekranda parmak izi bulunuyor. 8GB RAM ve 128 GB genişletilebilir depolamayla sunulacak modelin arkada 64MP+8MP+2MP+2MP ve önde 32MP selfie kamerası yer alıyor.

Son olarak da OPPO PCHM00 / PCHT00 ismine sahip orta segment modeli sızdırıldı. 6,5 inç 1600x720 piksel LCD ekrana, 2GHz okta çekirdekli yonga setine, 4GB RAM ve 128 GB genişletilebilir depolamaya sahip cihazın arkasında 48MP+8MP+2MP+2MP ve ön tarafa 16MP selfie kamerası yerleştirilmiş.