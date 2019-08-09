Oppo, Dünyanın İlk 5G Otelini Açtı

Çinli teknoloji devi Oppo, dünyanın ilk 5G otelini açtı. Gelin hep beraber Oppo'nun Avustralya'da açtığı 5G teknolojisine sahip olan otelinde hangi özelliklerin olduğuna yakından bakalım.

Oppo'dan Dünyanın İlk 5G Oteli

Oppo, nakliye konteynırını son teknoloji ürünlere sahip bir otele dönüştürdü. Gezici otel ilk konuklarını Avusturalya’nın Gold Coast şehrindeki kültür ve sanat merkezi Home of the Arts’ta (HOTA) kabul etmeye başladı.

Otel odasında bulunan akıllı ayna sayesinde haberler izlenebiliyor, borsa takip edilebiliyor ve en önemlisi ayna üzerinden özçekim yapılabiliyor. Otelin 5G oyun süiti sayesinde, yüksek kalitede oyunlar oynanabiliyor.

Oppo Reno 5G ile oyun kütüphanesine erişim sağlanabilmekte. Akıllı telefon üzerinden Google'ın akıllı ev asistanı olan Google Home Hub'a erişilebiliyor. Misafirler odadaki aydınlatmaları sesli bir şekilde kontrol edebilmekte.

Odanın içerisinde bulunan artırılmış gerçeklik gardrobu sayesinde kıyafetleri üzerinize giymeden deneyebilmektesiniz. Otel içerisinde bulunan 5G teknolojisi sayesinde yüksek hızlı internet deneyimi yaşanmakta.

Oppo otelde konaklamanın gecelik fiyatını açıkladı. Otelde iki kişi konaklamanın gecelik ücreti 150 Avustralya Doları. Oppo'nun dünyanın ilk 5G teknolojisine sahip olan oteline ilgi büyük.