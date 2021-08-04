Oppo Ekran Altı Kamera Teknolojisini Duyurdu!

Geleceğin popüler teknolojisi olmaya aday olan ekran altı kamera teknolojileri, kesintisiz ekran deneyimi ve düşük çerçeve oranı ile kullanıcıların deneyimini bir adım ileriye taşımaya hazırlanıyor. Birkaç yıldır bu alanda çalışmalarını sürdüren Oppo, ekran altı kamera teknolojisinin duyurusunu gerçekleştirdi.

Oppo Ekran Altı Kamera Teknolojisi ile Deneyimi Bir Adım İleriye Taşımayı Hedefliyor!

Oppo'nun üçüncü nesil ekran altı kamera teknolojisi, söz konusu teknolojinin önemli hatalarına yönelik çeşitli çözümleri bünyesinde barındırıyor. Örneğin ekranda, kameranın denk geldiği alanda yaşanan tutarsız görüntü kalitesi, kameranın ekran tarafından engellenmesi sonucu düşük çekim kalitesi, çözümün kalitesi ve kullanım ömrü gibi sorunlar, nihayetinde stabil bir çizgiye oturmayı başardı.

Yenilikçi P iksel Geometrisi: Yeni çözüm, 400 PPI'lık bir görüntü sağlamak için her pikselin boyutunu küçültürken piksel sayısını azaltmıyor.

Yeni çözüm, 400 PPI'lık bir görüntü sağlamak için her pikselin boyutunu küçültürken piksel sayısını azaltmıyor. Şeffaf Kablolama ve Yeni Tasarım : Oppo, geleneksel ekran kablolarını yenilikçi şeffaf kablolama malzemesiyle değiştirdi. Bu çözüm kablo genişliğini %50 azaltan çok hassas bir üretim süreciyle birleştiğinde daha pürüzsüz bir görsel deneyim ve çok daha iyi görüntü kalitesi sunuyor.

: Oppo, geleneksel ekran kablolarını yenilikçi şeffaf kablolama malzemesiyle değiştirdi. Bu çözüm kablo genişliğini %50 azaltan çok hassas bir üretim süreciyle birleştiğinde daha pürüzsüz bir görsel deneyim ve çok daha iyi görüntü kalitesi sunuyor. Ekran Doğruluğunun, Renginin ve Parlaklığının İyileştirilmiş Kontrolü: Kameranın üzerindeki ekran alanında iki pikseli (1'e 2) yönetmek için bir piksel devresi kullanan mevcut sektör standardının aksine Oppo, her piksel devresi yalnızca bir piksel (1’e 1) kullanan tescilli ekran teknolojisiyle yeni bir çözüm sundu.

Kameranın üzerindeki ekran alanında iki pikseli (1'e 2) yönetmek için bir piksel devresi kullanan mevcut sektör standardının aksine Oppo, her piksel devresi yalnızca bir piksel (1’e 1) kullanan tescilli ekran teknolojisiyle yeni bir çözüm sundu. Geliştirilmiş Güvenilirlik ve Kullanım Ömrü: 1'e 1 piksel devresi ve özel optimizasyon algoritmasıyla Oppo'nun yeni nesil ekran altı kamera çözümü, ekran altı kameraya denk gelen alanda görüntünün telafisini sağlıyor ve ekranın ömrünü %50'ye kadar artırıyor.

Oppo, 2018 yılından bu yana ekran altı kamera teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik iki yüzden fazla patent başvurusunda bulundu ve şimdiye dek üç nesil ekran altı kamera çözümü tanıttı. Şirket, en iyi deneyimi yakalayana kadar AR-GE çalışmalarını sürdüreceğinin de altını çizdi.

Peki siz ekran altı kamera teknolojisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu teknoloji gündelik hayatta pek çok sorunun üstesinden gelebilir mi ve normal yerleştirilmiş bir kamera kadar iyi bir performans sağlayabilir mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.