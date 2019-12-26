Oppo Enco Free Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Oppo yeni kablosuz kulaklık modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Gelin hep beraber Oppo Enco Free'nin özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

AirPods Rakibi Oppo Enco Free Duyuruldu

Oppo Enco Free tasarımı ile AirPods'a benzemekte. Oppo Enco Free yaklaşık olarak 4,6 gram ağırlığında ve ultra dinamik hoparlörlerden yararlanan ilk gerçek kablosuz kulaklık olma unvanını elinde taşıyor. Bu hoparlörlerin çift manyetik devre tasarımı ve üstün ses kalitesi çıkışı sağlayan bir FPC kol denge sistemi ile donatıldığı açıklandı.

Cihazın kutusunda bir LED ışık bulunuyor. Cihazın kutusu kablosuz şarj teknolojisini desteklemekte. Kutuda ayrıca bir adet Type-C portu bulunuyor. Kulaklıklar şarj kılıfıyla birlikte toplam 25 saate kadar kullanılabilmekte. Cihazın şarj kutusu 410 mAh kapasiteye sahip.

Oppo Enco Free Fiyatı

Oppo Enco Free'nin fiyatının 699 yuan olduğu açıklandı. 699 yuan yaklaşık 100 dolara tekabül etmekte.