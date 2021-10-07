Oppo Enco Free2 Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!

Çin merkezli teknoloji devi Oppo, Enco Free2 isimli yeni kablosuz kulaklık modelini tanıttı. Peki, Oppo Enco Free2 özellikleri ve fiyatı nedir? Oppo şirketinin yeni kulaklık modeline ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Oppo Enco Free2 Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu

Batarya: 41 mAh (kulaklık) / 480 mAh (şarj kutusu)

Şarj Portu: USB Type-C, yeniden şarj etme süresi 1,5 saat (kulaklıklar + şarj kutusu)

Toz ve Su Direnci: IP54 toza ve suya dayanıklılık (kulaklıklar için)

Ağırlık: 47,6 gram

Gürültü Engelleme: 42 dB derin kişiselleştirilmiş aktif gürültü engelleme

Bluetooth: 5.2

Fiyat: Tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 899 TL

Oppo, Danimarka merkezli Hi-Fi şirketi Dynaudio ile iş birliğinin ikinci ürünü olan Enco Free2 isimli kablosuz kulaklık modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. Yeni kablosuz kulaklık modelinde kişiselleştirilmiş aktif gürültü engelleme (ANC) desteği mevcut.

Üç çekirdekli ANC yongasının yer aldığı Enco Free2, 42 dB'ye kadar gürültü engelleme aralığına sahip. Bu özellik etkinleştirildiği takdirde OPPO Enco Free2, gürültü engellemede kullanacağı ses eğrisini ve algoritmasını kullanıcının kulak kanalının yapısına göre optimize ediyor.

OPPO Enco Free2 isimli yeni kulaklık modeli, aramalar için üçlü mikrofon gürültü engelleme ve rüzgar gürültüsünü azaltmak için özel bir algoritma kullanıyor. Kulaklığın bu sayede şiddetli rüzgarlarda bile sesin son derece net olmasını sağladığı iddia ediliyor.

Kişiselleştirilmiş ANC özeliği, Oppo Enco Free2 kablosuz kulaklık modelinin sunduğu kullanıcı odaklı tek özellik değil. Kulaklık ayrıca kişiye özel ses keyfi sunan kişiselleştirilmiş ses güçlendirme yeteneğine de sahip. Enco Free2, Bluetooth 5.2 düşük gecikmeli çift iletim teknolojisini destekliyor.

Kulaklıkta şeffaflık modu da yer alıyor. Kullanıcılar böylece ortamdaki sesleri duymak için şeffaflık moduna hızlı ve pratik bir şekilde geçiş yapabilecek. Kablosuz kulaklık modelinin şarj kutusu ile birlikte 30 saate kadar kullanım sunuyor.

Kulaklık gürültü engelleme özelliği aktifken 4 saate kadar müzik dinleme sunarken gürültü engelleme kapalıyken 6,5 saat müzik dinleme sunuyor. OPPO Enco Free2 ayrıca IP54 toza ve suya dayanıklılık sertifikasına sahip.

Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile birlikte gelen Enco Free2'nin tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 899 TL olarak açıklandı.