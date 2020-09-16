Oppo Enco W51 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

Uzun zamandır merakla beklenen Oppo Enco W51 Türkiye'de satışta. Oppo Enco W51 fiyatı açıklandı. İşte Oppo Enco W51 fiyatı.

Oppo Enco W51 Fiyatı

Enco W51'in gürültü azaltma frekans genişliği, üst düzey ikili aktif gürültü engelleme destekli ve çift çekirdekli dijital gürültü engelleme çipi ile 2,5 kHz düzeyine çıkıyor. Sadece geniş bir yelpazede gürültüyle baş etmekle kalmayan Enco W51, aynı zamanda sektörde bir ilke imza atarak maksimum 35 desibel gürültü azaltma derinliğine ulaşıyor.

Buna ek olarak Enco W51 kablosuz kulaklıklar üç mikrofonlu bir ses azaltma çözümüne de sahip. Rüzgar gürültüsünü azaltmak için dikkatle tasarlanmış hava kanalları ile birlikte, rüzgarın hızı saatte 25 kilometreye çıksa bile kulaklığınızda net ve temiz bir ses duyabiliyorsunuz.

Qi kablosuz şarj protokolünü destekleyen Enco W51 ile şarj kutusunu kablosuz olarak kolaylıkla şarj edebiliyorsunuz. 15 dakikalık şarj kulaklığa üç saat boyunca hayat veriyor ve toplam pil ömrü ile 24 saate kadar çalışabiliyor. Dayanıklı pil kapasitesi ile haftada sadece bir kere şarj ederek günde 4 saat müzik dinleyebiliyorsunuz.

Ters şarj özelliğine sahip akıllı telefonlar ile de şarj olabilen Enco W51, IP54 standardıyla toza ve suya karşı dirençli olmasıyla da dikkat çekiyor.

Doğal Beyaz ve Işıltılı Mavi renklerine sahip Oppo Enco W51 model kulaklıkların, Türkiye'de tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 899 TL olarak açıklandı.