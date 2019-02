Oppo F11 Pro, Süper Gece Modu ve 48 MP Kamera ile Geliyor

Oppo, bugün Twitter hesabı üzerinden 6 saniye uzunluğunda bir teaser videosu paylaştı. Oppo, paylaştığı teaser videosu ile F11 Pro’nun 48 MP çözünürlüğünde kameraya sahip olacağını doğruladı. Paylaşılan videoda, “Brilliant Portrait in low light” yani “Düşük ışıkta parlak portre” yazısı bulunuyor. Görünüşe göre Oppo F11 Pro, iddialı bir kameraya sahip olacak.

They say a picture is worth a thousand words.

We say a #BrilliantPortrait is worth even more.



RT if you're set for the new #OPPOF11Pro, launching soon. pic.twitter.com/5ZyAirvzPf