Oppo F11 Pro, Süper Gece Modu ve 48 MP Kamera ile Geliyor

Oppo, bugün Twitter hesabı üzerinden 6 saniye uzunluğunda bir teaser videosu paylaştı. Oppo, paylaştığı teaser videosu ile F11 Pro’nun 48 MP çözünürlüğünde kameraya sahip olacağını doğruladı. Paylaşılan videoda, “Brilliant Portrait in low light” yani “Düşük ışıkta parlak portre” yazısı bulunuyor. Görünüşe göre Oppo F11 Pro, iddialı bir kameraya sahip olacak.

They say a picture is worth a thousand words.

We say a #BrilliantPortrait is worth even more.



RT if you're set for the new #OPPOF11Pro, launching soon. pic.twitter.com/5ZyAirvzPf — OPPO (@oppo) 13 Şubat 2019

Süper Gece Modu

Oppo Mobile Hindistan Twitter hesabı üzerinden F11 Pro’nun kamera dizilimine odaklanan bir görsel paylaşıldı. Paylaşılan görsele göre, Oppo F11 Pro’da dikey olarak konumlandırılmış çift arka kamera bulunacak. Görselde yer alan “Get it right. In low light” yazısı, cihazın süper gece moduna sahip olacağını onaylıyor. Süper Gece Modu, düşük ışıklı ortamlarda fotoğrafların daha canlı ve net olmasını sağlıyor.

Brilliant Portraits in Low Light with the 48 MP Camera. Coming Soon. #OPPOF11Pro pic.twitter.com/AsJrOCYEh4 — OPPO Mobile India (@oppomobileindia) 13 Şubat 2019

Oppo F11 Pro’nun Özellikleri Nasıl Olacak?

6.5 inç ve 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunan ekrana sahip olan Oppo F11 Pro’ya 4500 mAh büyüklüğünde batarya güç verecek. Oppo F11 Pro’nun 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacağı iddia ediliyor. Cihazın Helio P80 işlemcisine sahip olacağı belirtiliyor.

Oppo F11 Pro’nun ön kısmında 32 MP çözünürlüğüne sahip bir kameranın bulunması bekleniyor. Cihazın ön kamerası, açılır ve kapanır bir sisteme sahip olacak. Yani kullanıcılar, Oppo F11 Pro’nun ön kamerasını kullanacakları zaman açabilecek, kullandıktan sonra kapatabilecekler. Böylece ön kamera, cihazın ön yüzeyinde yer kaplamayacak. Teoride oldukça güzel bir sistem gibi gözükse de pratikte kullanıcı deneyimini nasıl etkileyeceği merak konusu.