OPPO F17 - F17 Pro Özellikleri ve Fiyatı Sızdırıldı

Geçtiğimiz günlerde 2020’nin en şık telefonu olarak tanıtılan OPPO F17 serisinin teknik özellikleri sızdırıldı. Eylül ayında tanıtılması beklenen OPPO F17 ve OPPO F17 Pro akıllı telefonların özellkleri tipster Ishan Agarwal tarafından paylaşıldı.

OPPO F17 Pro Özellikleri

Yeni sızıntı, OPPO F17 Pro’nun 164gr ağırlığında, 160.14 x 73.7 x 7.48mm boyutlarına sahip olduğunu ortaya koyuyor. Telefon, Mat Siyah, Büyülü Mavi ve Metalik Beyaz renk seçenekleriyle geliyor. Full HD+ çözünürlüğü destekleyen 6.43 inç S-AMOLED ekrana sahip modelin ekranında çift selfie kamerayı barındıran hap formunda çentik mevcut. Ön kamera kurulumu 16 megapiksel ana kamera ve derinlik sensörü içeriyor. OPPO F17 Pro’nun arka tarafında kare formunda kamera modülü bulunuyor. 48 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel + 2 megapiksel dörtlü kamera sistemini oluşturuyor. MediaTek Helio P95 işlemciden güç alan telefon, 30W VOOC Flash Charge teknolojisini sunacak 4000 mAh batarya barındırıyor. Telefon 8GB RAM 128GB depolama alanı ile geliyor.

OPPO F17 Özellikleri

OPPO F17, 163gr ağırlığında, 159.82 x 72.8 x 7.45mm boyutlarında. Renk çeşitleri arasında Dinamik Turuncu, Lacivert ve Klasik Gümüş bulunuyor. OPPO F17’de su damla çentikli 6.44 inç S-AMOLED Full HD+ ekran mevcut. Ön kamera 16 megapiksel, arkada 16 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel + 2 megapiksel dörtlü kamera sistemi var. Qualcomm Snapdragon 662 işlemciden güç alan telefon, 30W Flash Charge destekleyen 4000 mAh batarya barındırıyor. Telefon 6GB RAM 128GB depolama alanı ile geliyor.

OPPO F17 Fiyatı

Oppo F17 ve F17 Pro’nun fiyatına ilişkin bilgi yok. Serinin 25000 rupi (yaklaşık 333 dolar) altında fiyatlandırılması bekleniyor.