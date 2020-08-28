Dört Kameralı Oppo F17 Pro Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Birkaç gün önce Oppo F17 Pro adlı yeni bir Oppo telefonuyla ilgili sızıntılar ortaya çıkmıştı. Yeni cihaz, bazı gelişmiş teknolojileri bir araya getiren orta sınıf segmente hitap ediyorken Çinli şirket bugün, Oppo F17 Pro için lansman tarihini paylaştı.

OPPO F17 Pro teknik özellikleri

AMOLED panel ve dörtlü kamera kurulumuyla merak uyandıran yeni Oppo F17 Pro için 2 Eylül tanıtım tarihi olarak belirlenmiş. Full HD+ çözünürlüğü destekleyen 6,4 inçlik Super AMOLED ekrana sahip olacak F17 Pro MediaTek Helio P95 yonga setinden gücünü alacak.

8GB RAM ve 128GB dahili depolamayı barındıracak yeni cihaz ayrıca 30W Hızlı Şarj desteğine sahip olan 4000 mAh pilden beslenecek. 48MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP olmak üzere kare şekilde tasarlanmış dörtlü kamerasıyla dikkat çeken Oppo F17 Pro sadece 163gr ağırlığında.

OPPO F17 Pro tanıtım tarihi ve fiyatı

2 Eylül'de Hindistan'da düzenlenecek online lansmanla tanıtılması planlanan yeni OPPO F17 Pro'nun onaylanmış üç renk seçeneği bulunuyor: Mat Siyah, Mavi ve Metalik Beyaz. Raporlara göre F17 Pro'nun başlangıç ​​fiyatı 335 dolardan daha ucuz olması bekleniyor.

OPPO F17 teknik özellikleri ve fiyatı

OPPO F17 modelinde ise su damlası çentikli 6.4 inç Super AMOLED Full HD+ ekran mevcut. 16MP'lik selfie kamerasına sahip olan cihazın arkasında 16 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP dörtlü kamera sistemi yer alıyor. F17'ye güç veren yonga setiyle ilgili henüz bir bilgi bulunmuyorken söylentiler Snapdragon 662'nin varlığına işaret ediyor.

6GB RAM ve 128GB dahili depolamayla gelmesi muhtemel olan Oppo F17'nin fiyatlandırma da F17 Pro'nun biraz daha altında (300 dolar seviyesinde) olması bekleniyor.