2020'nin En Şık Telefonu OPPO F17 Pro'nun Tanıtım Videosu Yayınlandı

OPPO, A53 akıllı telefonun ardından OPPO F17 serisini (F17 ve F17 Pro) tanıtmaya hazırlanıyor. Oppo’nun 7.48mm incelik, 164gr ağırlığıyla bu yılın en şık telefonu olacağını iddia ediyor. OPPO Hindistan, cihazın özelliklerini gösteren tanıtım videosu yayınladı. Karşınızda Oppo F17 Pro

OPPO F17 ve F17 Pro Geliyor

OPPO Hindistan, popüler sosyal medya platformu Twitter’dan gelecek telefonun OPPO F17 serisi olacağını doğruladı. Fiyatı 25.000 rupi olarak açıklanan telefonun birkaç özelliğini ortaya çıkaran tanıtım videosu yayınlandı. OPPO F17 serisi tanıtımı, serinin iki telefonunun OPPO F17 ve OPPO F17 Pro olacağını doğruluyor.

Videonun yarısında çift öne bakan kameralar için çift delik çentikli telefon görülebiliyor. Önden gösterilen cihazın F17 mi F17 Pro mu olduğu belli değil. Videonun sonuna doğru OPPO F17 ve F17 Pro, farklı renk varyantlarında görülebiliyor. Ayrıca F17 ikilisinin uzatılmış bir LED flaş birimini de içine alan kare formunda dörtlü kamera kurulumuna sahip olacağını da doğruluyor. Çinli üretici henüz F17 ve F17 Pro akıllı telefonun teknik özelliklerine ışık tutmadı.

MySmartPrice, F17 serisinin sızdırılan tanıtım görselini paylaştı. Telefon, ekran içi parmak izi okuyuculu OLED panele sahip olacak. Sızıntı, F17 serisinin özellikleri hakkında hiçbir bilgi içermiyor.

OPPO F15'in Yerini Alacak

OPPO F17, bu yıl Ocak ayında Hindistan’da piyasaya çıkan OPPO F15’in yerini alacak. Telefon, su damla çentikli 6.43 inç AMOLED FHD+ ekranla geldi. Kullanıcılara 128GB deepolama alanı sunuyor. ColorOS 7.2 tabanlı Android 10 işletim sistemi, Temmuz ayında Hindistan’daki kullanıcılara açıldı. 48 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel + 2 megapiksel dörtlü kamera kurulumuna ve 16 megapiksel ön kameraya sahip. Telefon, 30W hızlı şarjı destekleyen 4025 mAh batarya barındırıyor.