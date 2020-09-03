Oppo F17 ve F17 Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatları

Merakla beklenen Oppo F17 ve F17 Pro tanıtıldı. Oppo F17 ve F17 Pro özellikleri ve fiyatı açıklandı. Şirket yeni cihazlarını kullanıcıların beğenisine sundu. İşte Oppo F17 ve F17 Pro özellikleri ve fiyatı.

Oppo F17 Özellikleri ve Fiyatı

6,44 inç FHD+ ekran ile gelen Oppo F17, Snapdragon 662 yonga setinden güç alıyor. Cihazda 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Cihazın arka tarafında dört kamera sensörü bulunmakta. Bu sensörler: 16 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel + 2 megapiksel. Ön kısımda ise 16MP'lik sensör bizleri karşılamakta. Oppo F17, 4.000 mAh bataryadan beslenmekte. Bu batarya 30Watt hızlı şarj teknolojisini desteklemekte.

Oppo F17 fiyatı ve çıkış tarihi şirket tarafından açıklanmadı.

Oppo F17 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Oppo F17 Pro, 6.43 inç ekran ile gelmekte. Akıllı telefonda MediaTek Helio P95 işlemci bulunmakta. Bu işlemciye 8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Oppo F17 Pro'nun arkasında 48 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel + 2 megapiksel kamera sensörü mevcut. Ön tarafta ise 16MP + 2Mp sensör yer almakta. Cihazda 30Watt hızlı şarj destekli 4.000 mAh batarya bulunuyor.

Oppo F17 Pro'nun fiyatının 313 dolar olduğu açıklandı. 313 dolar şu anki kur ile vergiler hariç 2.316 TL'ye denk gelmekte.