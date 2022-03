Oppo F21 Pro Serisi 12 Nisan'da Tanıtılacak

Oppo geçen Mart ayında F19 serisini piyasaya sürmüştü ve şirketin mevcut odağı ise 12 Nisan'da F21 Pro'yu tanıtmak üzere olacak.

Duyuru Oppo'nun Hindistan şubesinden geliyor ve F21 Pro serisinin Hindistan'da 12 Nisan'da tanıtılacağı belirtiliyor. F21 Pro serisi; F21 Pro 4G ve F21 Pro 5G'yi içeriyor ancak bunların bir Pro+ modelleriyle birleştirilip birleştirilmeyeceği henüz belli değil.

It’s time to #FlauntYourBest. Unveiling #OPPOF21ProSeries with the Industry-First Fiberglass-Leather Design on 12th April at 5 PM.

Know more: https://t.co/TvofMZS1c4 pic.twitter.com/VJxerDpb1p