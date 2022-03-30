Oppo F21 Pro Serisi 12 Nisan'da Tanıtılacak

Oppo geçen Mart ayında F19 serisini piyasaya sürmüştü ve şirketin mevcut odağı ise 12 Nisan'da F21 Pro'yu tanıtmak üzere olacak.

Duyuru Oppo'nun Hindistan şubesinden geliyor ve F21 Pro serisinin Hindistan'da 12 Nisan'da tanıtılacağı belirtiliyor. F21 Pro serisi; F21 Pro 4G ve F21 Pro 5G'yi içeriyor ancak bunların bir Pro+ modelleriyle birleştirilip birleştirilmeyeceği henüz belli değil.

It’s time to #FlauntYourBest. Unveiling #OPPOF21ProSeries with the Industry-First Fiberglass-Leather Design on 12th April at 5 PM.

Know more: https://t.co/TvofMZS1c4 pic.twitter.com/VJxerDpb1p — OPPO India (@OPPOIndia) March 30, 2022

Oppo tarafından gönderilen basın bültenleri, F21 Pro 4G ve 5G'nin sırasıyla Sunset Orange ve Rainbow Spectrum renklerinde geleceğini ortaya koydu. Ayrıca her ikisi için de ortak olan bir Cosmic Black rengi de olacak.

Oppo, 5G varyantının Rainbow Spectrum versiyonunun göz kamaştırıcı gökkuşağı görünümünü elde etmek için üç katmanlı bir doku ve iki katmanlı bir kaplama üretim süreci kullandığını, 4G varyantının Sunset Orange versiyonunun ise arka tarafında "telefonu ince, hafif ve dayanıklı hâle getirmek için çerçevesiz bir pil kapağı olarak ikiye katlanan" bir Fiberglass-Deri tasarımı bulunduğunu belirtiyor.

Oppo F21 Pro 4G Sızdırılan Özellikleri

Oppo ayrıca su geçirmez, aşınmaya dayanıklı ve konforlu bir hissi olduğu için Sunset Orange'daki ana malzeme olarak liçi taneli deri kullandığını söylüyor. Oppo, F21 Pro 5G'nin de deri tasarım versiyonuna sahip olup olmayacağından açıkça bahsetmese de Amazon.in'de oluşturulan bir tanıtım sayfası, bu tasarımın F21 Pro 4G'ye özel olacağını ortaya koyuyor.

Oppo, bu telefonların hiçbirinin özelliklerini henüz açıklamadı ancak şirket tarafından paylaşılan F21 Pro 4G'nin görüntüleri, akıllı telefonun arkadaki üçlü kamera sisteminin 64MP'lik bir kameraya sahip olacağını gösteriyor. Bu kameralardan birinin çevresinde ayrıca kullanıcıları gelen aramalar, yeni bildirimler ve daha fazlası hakkında uyarmak için Orbit Light da olacak. Ayrıca sızan resimler doğruysa Snapdragon 680 işlemci , 6.43" 90Hz yenileme hızına sahip FullHD+ AMOLED ekran, Android 11 tabanlı ColorOS 12.1, ekran içi parmak izi okuyucu ve 33W şarjlı 4.500 mAh pil ile gelecek.