Oppo F23 5G Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Oppo F serisinin en yeni üyesi Oppo F23 5G piyasya sürülüyor. Cihaz Snapdragon 695 işlemci, 120Hz LCD ve 64MP ana kamera sunuyor. Telefonun geçen hafta Malezya'da piyasaya sürülen Oppo A98'in yeniden markalanmış bir modeli olduğu belirtiliyor.

Oppo F23, FHD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,72 inç IPS LCD ekrana sahip. Panel ayrıca 32MP ön kamera için bir delikli kesik barındırıyor. Arka tarafta ise 64MP ana sensörün yanı sıra 2MP monokrom modül ve 2MP mikroskop kamera bulunuyor.

Oppo F23 Orta Segmentte Adından Söz Ettirebilir

Cihaz 8 GB RAM ve microSD kart yuvası ile daha da genişletilebilen 256 GB depolama alanı ile donatılmış durumda. Oppo F23, 67W hızlı şarj özelliğine sahip 5.000 mAh pil barındırıyor. Yazılım tarafı Android 13 tabanlı ColorOS 13.1 ile dikkat çekiyor. Diğer özellikler arasında stereo hoparlörler, bir kulaklık girişi ve yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı bulunmakta.

Oppo F23 5G, Cool Black ve Bold Gold renkleriyle geliyor. 8 GB - 256 GB modeli 24.999 INR (304 $) olarak fiyatlandırılırken, cihazın gelecekte Türkiye pazarına girip girmeyeceği şimdilik belirsiz.

Peki siz Oppo F23 5G hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.