Oppo F9, Şimdiye Kadarki En Sıra Dışı Çentikle Geliyor

Akıllı telefon üreticileri, piyasaya çıkardıkları yeni modellerde çentikli tasarımları sık sık tercih eder hale geldi. Aslında akıllı telefonların çentikli bir tasarıma sahip olmasını beğenmeyen kullanıcılar da var, ancak üreticiler yine de bazı modellerinde çentikli tasarımdan vazgeçmiyor.

Piyasadaki birçok akıllı telefonun benzer çentik tasarımlarına sahip olduğunu görüyoruz. Kullanıcılar genellikle, kaba ve fazla göze batan şekillerdeki çentikler yerine, göze daha az batan ve farklı tasarımlara sahip çentikleri daha çok beğeniyor.

Oppo’nun yeni akıllı telefonu F9 da çentik konusunda fark yaratanlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Oppo F9’un çentiği, küçük yapısı ve su damlası şeklindeki tasarımıyla yenilikçi bir yaklaşıma sahip. Çentikli kısım, bir adet selfie kamerasına ve hoparlöre ev sahipliği yaparken, bu tasarım telefonu daha da dikkat çekici hale getiriyor.

Oppo’nun ‘Waterdrop Screen (su dalgası ekranı)’ olarak adlandırdığı bu tasarım aslında ‘Essential’ firmasının akıllı telefonlarındaki tasarıma da biraz benziyor. Oppo, çentikli tasarımına rağmen F9’da gayet başarılı bir şekilde yüzde 90,8 ekran gövde oranını yakalamayı başarıyor.

Arka yüzü de oldukça şık görünen Oppo F9’da, bir çift kamera ve bir adet parmak izi sensörü de arka kısımda yerini alıyor. Ayrıca telefonda bir kulaklık girişi de bulunacak gibi görünüyor. Oppo, ‘VOOC Flash Charge’ şarj teknolojisiyle gelen Oppo F9’un, bu sayede geleneksel şarj teknolojisine göre 4 kat daha hızlı şarj olabildiğini söylüyor.

‘Sunrise Red (gündoğumu kırmızısı)’, ‘Twilight Blue (alacakaranlık mavisi)’ and ‘Starry Purple (yıldızlı mor)’ olarak adlandırılan 3 farklı renk seçeneğiyle gelecek olan Oppo F9’un 15 Ağustos’ta resmi olarak tanıtılması bekleniyor.