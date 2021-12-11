Katlanabilir Telefon Oppo Find N'nin Fotoğrafları Sızdırıldı

Katlanabilir telefon Oppo Find N fotoğrafları sosyal medyada sızdırıldı. Oppo Find N'nin Samsung Galaxy Z Fold 3'e benzediğini söylemek mümkün.

Oppo'nun katlanabilir telefonuyla ilgili söylentiler aylardır ortalıkta dolaşıyordu ve 15 Aralık'ta piyasaya sürülme tarihiyle varlığı doğrulanmış olsa da, cihazın nasıl görüneceği hakkında bize pek bir fikir verilmemişti.

Güvenilir sızıntıcı @evleaks, katlanabilir telefonun bir dizi yüksek kaliteli fotoğrafını yayınladı. Bu görüntülerin kaynağı ve içeriği göz önüne alındığında, muhtemelen gerçek bir tasarıma dayandıklarını söyleyebiliriz.

Fotoğraflarda göze çarpan detay kitap gibi açılıp kapanan, Samsung Galaxy Z Fold 3'ü anımsatan bir tasarıma sahip olması. Cihazın arkasında üç ana kamera ve ön tarafında ise ekrana gömülü selfie kameraları gibi görünen bir tasarımı olduğunu belirtelim.

Bu görüntülerde toplamda beş renk gösteriliyor gibi görünüyor: siyah, beyaz, gri, soluk yeşil ve lavanta. Ayrıca telefonun alt kısmındaki bir USB-C bağlantı noktası ve "Find İçin Tasarlandı" yazan menteşe metni de dikkat çekici.

Oppo Find N fotoğrafları ortaya çıktı

Oppo'nun resmi blog gönderisinden bildiğimiz şey, Find N'nin altı nesil prototipten geçtiği. Bu, Oppo'nun bir süredir üzerinde çalıştığı bir proje olduğu anlamına geliyor. Ancak yine de akıllı telefonun gerçek özellikleri hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz.

Daha fazla Oppo Find N içeriği istiyorsanız, Oppo'nun birkaç gün önce çevrim içi olarak yayınladığı tanıtım videosunu izleyebilirsiniz. Video çok uzun değil, ancak bize telefonun tasarımına ve katlama mekanizmasının nasıl olduğuna dair bir fikir veriyor.

Telefon üreticilerinden katlanabilir cihazları ana akım haline getirmek için büyük bir baskı olduğu açık. Oppo Find N'nin blog yazısında Ürün Başkanı Pete Lau, bu cihazların tasarımı söz konusu olduğunda, yıllarca süren durgunluğun ardından akıllı telefonların geleceği olacağını söylüyor.

Lau, "Herkesin benzer konfigürasyonlara sahip bir telefonu olduğu bir çağda, akıllı telefon deneyimi durma noktasına geldi. Akıllı telefon ekranlarının darboğazını aşmanın bir yolunu bulabilirsek, verimlilik ve etkileşimde bir kez daha devrim yaratabiliriz." dedi.

Şu anda hepimizin cebinde katlanabilir telefon olması için iki engel var: güvenilirlik ve fiyat. Üreticiler, yıllarca dayanacak kadar sağlam ve herkesin satın alabileceği bir fiyat noktasında katlanabilir telefonlar üretebildiğinde, satışlar artmaya başlayacaktır.