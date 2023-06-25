Merakla Beklenen Oppo Find N3 Flip’in Görüntüsü Sızdırıldı

Bugün medyaya yakın zamanda çıkması beklenen Oppo Find N3 Flip’in bir görüntüsü sızdırıldı. Find N3 Flip, çoğunlukla prototip oluşturma aşamasında yapılan erken bir EVT'ye (Mühendislik Doğrulama Testi) dayanır. Find N3 Flip'in tasarımı, Find N2 Flip'in tasarımıyla benzer gözükse de küçük farklılıklar mevcut.

Oppo Find N3 Flip Özellikleriyle Ön Plana Çıkıyor

Fotoğraf sisteminde herhangi bir değişikliğe gitmeyerek Hasselblad teknolojisini kullanmaya devam edecek Oppo, kamera ve sensör için Oppo Reno 10 Pro' ile aynı sistemi kullanacak ve Birincil kamera, optik görüntü sabitleme (OIS) ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP Sony IMX890 sensörle desteklenecek. 8MP ultra geniş kamera ve 32MP telefoto lens bulunan cihaz, dahili ekranda 32 MP delgeçli bir selfie snapper tercih edecek.

Oppo Find N3 Flip 3,26 inç AMOLED kapak ekranı ve 120 Hz yenileme hızına ek olarak 6,8 inç FHD+ dahili ekran içeriyor. Yazılım açısından 16 GB RAM ve 512 GB depolama ile eşleştirilmiş MediaTek Dimensity 9000 Plus SoC ve 4300 mAh pil, 44 W hızlı kablolu şarj desteği sunacak.