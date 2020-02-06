Oppo Find X2 Çıkış Tarihi Belli Oldu! Özellikleri Nasıl Olacak?

Oppo'nun yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Oppo Find X2'nin ne zaman tanıtılacağı belli oldu. Gelin hep beraber Oppo Find X2'ye yakından bakalım.

Oppo Find X2, 22 Şubat'ta Tanıtılacak

Oppo Find X2'nin ne zaman tanıtılacağı kullanıcılar tarafından merakla beklenmekteydi. Cihazın 22 Şubat'ta MWC 2020'nin hemen öncesinde Barselona'da yapılması planlanan etkinlikte gün yüzüne çıkacak. Oppo Find X2'nin 65 Watt'lık SuperVOOC hızlı şarj teknolojisi ile geleceği doğrulandı. Oppo Find X2 bu şarj teknolojisini dünyada ilk kullanan cihaz olacak.

Akıllı telefonun Quallcomm'un Snapdragon 865 yonga setinden güç almasına kesin gözüyle bakılmakta. 4.000 mAh bataryaya sahip olması beklenen cihazın 30 dakika içerisinde tam şarj olacağı konuşulmakta. 2K AMOLED ekran ile gelecek olan cihazın 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olması da yine beklenenler arasında.

Ice Universe, Oppo Find X2'nin ekranının 20:9 en boy oranına sahip olacağını ve Mate 30 Pro'da yer alan şelale ekran tasarımına benzeyeceğini söyledi. Cihazın OLED ekran ile geleceğini söyleyen Ice Universe bu ekranın 120Hz ekran yenileme hızına sahip olacağını duyurdu. Qualcomm'un Snapdragon 865 yonga setinden güç alması beklenen akıllı telefonun tasarımı ile dikkat çekmesi bekleniyor.