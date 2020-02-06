Oppo Find X2 Ekranı Sızdırıldı! İşte Özellikleri

Oppo'nun yeni akıllı telefon modeli hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Oppo Find X2'nin ekranının nasıl olacağı belli oldu. Gelin hep beraber yakından bakalım.

Oppo Find X2 Özellikleri

Ice Universe, Oppo Find X2'nin ekranının 20:9 en boy oranına sahip olacağını ve Mate 30 Pro'da yer alan şelale ekran tasarımına benzeyeceğini söyledi. Cihazın OLED ekran ile geleceğini söyleyen Ice Universe bu ekranın 120Hz ekran yenileme hızına sahip olacağını duyurdu. Bu yılın ilk çeyreğinde resmi olarak satışa sunulacak olan Oppo Find X2 kullanıcılar tarafından merakla beklenmekte.

This is the screen cover-plate of OPPO Find X2, not a waterfall screen design, but the curvature is relatively large, 20: 9 OLED screen, WQHD + 120Hz pic.twitter.com/L6wOPoFczg — Ice universe (@UniverseIce) February 6, 2020

Akıllı telefonun Quallcomm'un Snapdragon 865 yonga setinden güç almasına kesin gözüyle bakılmakta. 4.000 mAh bataryaya sahip olması beklenen cihazın 30 dakika içerisinde tam şarj olacağı konuşulmakta. 2K AMOLED ekran ile gelecek olan cihazın 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olması da yine beklenenler arasında.

48 MP'lik ana arka kamera sensörü ile geleceği konuşulan Oppo Find X2'nin 13 MP telefoto kamera sensörüne ev sahipliği yapacağı söyleniyor. Oppo Find X2'nin gelecek haftalarda Barselona'da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması beklenmekte.