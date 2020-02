Oppo Find X2 Ekranı Sızdırıldı! İşte Özellikleri

Oppo'nun yeni akıllı telefon modeli hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Oppo Find X2'nin ekranının nasıl olacağı belli oldu. Gelin hep beraber yakından bakalım.

Ice Universe, Oppo Find X2'nin ekranının 20:9 en boy oranına sahip olacağını ve Mate 30 Pro'da yer alan şelale ekran tasarımına benzeyeceğini söyledi. Cihazın OLED ekran ile geleceğini söyleyen Ice Universe bu ekranın 120Hz ekran yenileme hızına sahip olacağını duyurdu. Bu yılın ilk çeyreğinde resmi olarak satışa sunulacak olan Oppo Find X2 kullanıcılar tarafından merakla beklenmekte.

This is the screen cover-plate of OPPO Find X2, not a waterfall screen design, but the curvature is relatively large, 20: 9 OLED screen, WQHD + 120Hz pic.twitter.com/L6wOPoFczg