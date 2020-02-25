OPPO Find X2 Etkinliği YouTube'dan Canlı Yayınlanacak

OPPO Find X2 serisi, 2020’nin beklenen akıllı telefonları arasında. Türkiye pazarında da etkili isimlerden OPPO, Find X2 ve X2 Pro modellerini 6 Mart’ta düzenlenecek online etkinlikte tanıtacak.

Mobil Dünya Kongresi (MWC) etkinliği corona virüsü nedeniyle iptal edildiğinden birçok üretici yeni cihazlarını online etkinlikte tanıtmak zorunda kaldı. OPPO da bu markalardan biri. Çinli üreticinin üst seviye akıllı telefonu Find X2, 6 Mart günü TSİ 12.30’da başlayacak etkinlikte resmi olarak tanıtılacak. Etkinlik YouTube üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

OPPO Find X2 serisi, 2020 yılına damgasını vuracak akıllı telefonlar arasında olacak. Sürekli yenilikler yaparak yaratıcılığın sınırlarını zorlayan OPPO, Find X2 serisi ile dünyanın en üstün akıllı telefon deneyimini sunacak. OPPO’nun yeni Find X2 serisini üretmek için AR-GE’ye büyük yatırım yaptığı söyleniyor. Find X2 serisi, çözünürlük, ekran yenileme hızı, renk ve yüksek dinamik aralığı açısından OPPO’nun bugüne kadar ürettiği en gelişmiş ekrana sahip ürünü olacak. Kullanıcılar, Find X2 ile daha net, daha pürüzsüz ve rahat bir ekran deneyimi yaşayacak.

OPPO, gelişmiş fotoğrafçılık teknolojilerine olan yatırımlarını da sürdürüyor. Özelleştirilmiş üst seviye görüntü sensörü ile donatılan Find X2 Pro, OPPO’nun bugüne kadarki en gelişmiş fotoğraf teknolojilerine sahip olacak. Kullanıcılar, üstün bir görüntü kalitesi ve odaklama performansının keyfini yaşayacak. Find X2 serisi, Qualcomm’un en yeni mobil platformu Snapdragon 865’den güç alacak.

OPPO Find X2 ve Find X2 Pro özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihine ilişkin bilgiyi tanıtım günü sizlerle paylaşacağız.