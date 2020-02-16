Oppo Find X2 GeekBench'te Görüntülendi!

Oppo'nun yeni akıllı telefon modeli Oppo Find X2 modeli GeekBench'te görüntülendi. İşte cihazın özellikleri!

MWC 2020'nin iptal edilmesiyle birçok firma gibi Oppo da lansman gününü değiştirmek zorunda kaldı. Yakın bir zamanda tanıtılması beklenen Oppo Find X2'nin net tanıtım tarihi daha belli değil. Ancak cihaz GeekBench'te kendini gösterdi bile. Markanın merak edilen modeli Find X2'nin özellikleri de böylece ortaya çıkmış oldu.

Oppo Find X2 GeekBench'teki bilgilere göre Snapdragon 865 yonga seti ile beraber gelecek. Buradan cihazın ne kadar güçlü olduğunu düşünürken; Oppo bir de 12GB Ram bellek ile bizi şaşırtmaya devam ediyor. Oppo CPH2025 model numarası ile tanıtılan telefon 120Hz ekran yenileme hızı ve 2K çözünürlüğü ile gözlerimizi şenlendirecek. Aynı zamanda 60W Super VOOC hızlı şarj özelliği ile performansına ara vermeyecek.

1.8Ghz hızla çalışan işlemcisi tek çekirdekli performansta 913 puan alıyor. Çoklu çekirdek testinde ise 3308 puan alan Oppo başarısını Android 10 ile olan uyumuna da bağlı. Bakalım Oppo'nun bu yeni modeli ne zaman tanıtılacak.