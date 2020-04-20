Oppo Find X2 Lite Fiyatı ve Özellikleri Resmileşti

Oppo Find X2 ve Find X2 Pro’nun ardından Find X2 Lite tanıtıldı. Şirketin amiral gemisi telefonları Find X2 serisinin yeni üyesi Find X2 Lite fiyatı ve özellikleri haberimizde.

Oppo Find X2 Lite Özellikleri

Oppo, 2020 üst seviye akıllı telefonları Find X2 ve X2 Pro’yu Mart 2020’de online düzenlediği etkinlikte tanıtmıştı. 6 Mart’ta özellikleri ve fiyatını resmi olarak öğrendiğimiz Oppo Find X2 ve X2 Pro’nun ardından X2 Lite modeli de çok geçmeden tanıtıldı. Oppo Reno3 Youth adıyla sızdırılan Oppo Find X2 Lite özellikleri resmileşti.

Qualcomm Snapdragon 765G işlemcili 5G akıllı telefon Find X2 Lite, 8GB RAM ve 128GB depolama alanı ile geliyor. Parmak izi okuyucu, 6.4 inç Full HD+ çözünürlüğe çıkabilen AMOLED ekrana entegre edilmiş. 32 megapiksel f/2.0 selfie kamera barındıran su damlası çentikli ekrana sahip olan telefonun arkasında da dörtlü kamera (48 megapiksel 1/2” ana kamera, ultra geniş açılı 8 megapiksel kamera, 2 megapiksel monokrom kamera, 2 megapiksel retro portre stili lens (selfie ve diğer fotoğraflara arka plan bulanıklığı eklliyor) karşınıza çıkıyor. Telefonun bataryası 4025 mAh ve 30W’a kadar hızlı şarja imkan veren VOOC 4.0 ile geliyor. Yazılım tarafında, Find X2, kutusundan Android 10 tabanlı ColorOS 7 ile çıkıyor.

Oppo Find X2 Lite Fiyatı

Ay Işığı Siyahı ve İnci Beyazı renk seçenekleriyle gelen Oppo Find X2 Lite, 499 euro fiyat etiketi ile Portekiz’deki teknoloji mağazalarında ve Oppo sitesinde listelendi. Find X2 Lite ne zaman satışa sunulacak? Find X2 Lite ön siparişler ne zaman başlayacak? henüz bilinmiyor.