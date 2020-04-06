OPPO Find X2 Lite Özellikleri ve Tasarımı Sızdırıldı

OPPO Find X2 ve Find X2 Pro’nun ardından tanıtılacak Find X2 Lite’ın render görselleri ve özellikleri sızdırıldı. Find X2 Lite, serinin en ucuz modeli olarak karşımıza çıkacak.

Oppo, Find X’i piyasaya sürdükten bir yıl sonra Find X2 serisini tanıttı. Şirketin üst seviye akıllı telefonları Find X2 ve X2 Pro’nun ardından Find X2 Lite modeli gelecek. Resmi tanıtım tarihi belli değil ancak tüm özellikler sızdırıldığından telefonun tanıtılması yakındır. Winfuture.de tarafından telefonun tasarımını ortaya koyan render görsellerle birlikte özellikler sızdırıldı.

Oppo Find X2 Lite Özellikleri

Oppo Find X2 Lite, beyaz ve siyah olmak üzere iki renk seçeneğiyle sunulacak. Arka tarafta dörtlü kamera kurulumu, önde su damlası çentikli bir ekran bizi karşılayacak. Telefonun iki yanı da camla kaplı olacak. Ekran, 6.4 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlükte AMOLED panel olacak. Cihazın kalbinde Qualcomm’un Snapdragon 765 işlemcisi olacak. 8GB RAM ve genişletilemeyen 128GB depolama ile gelecek. Telefonda Çin’de çıkan akıllı telefonlardan alışık olduğumuz çift SIM yuvası yerine tek SIM yuvası bulunacak. Kamera tarafında, 48 megapiksel ana, 8 megapiksel ultra geniş, 2 megapiksel derinlik, 2 megapiksel makro kameradan oluşan bir sistem göreceğiz. Parmak izi okuyucu ekrana gömülü olacak. 3.5mm kulaklık girişi de bulunacak. ColorOS 7 ile özelleştirilen Android 10 işletim sistemiyle kutusunda çıkacak telefon, 30W hızlı şarjı destekleyen 4025 mAh bataryadan güç alacak.