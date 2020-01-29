Oppo Find X2 Özellikleri Netleşiyor

Oppo'nun yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Oppo Find X2'nin teknik özellikleri sızdırıldı. Gelin hep beraber Oppo Find X2 nasl olacak yakından bakalım.

Oppo Find X2 Özellikleri Nasıl Olacak?

Bu yılın ilk çeyreğinde resmi olarak satışa sunulacak olan Oppo Find X2 hakkındaki bilgiler şirketin başkanı tarafından paylaşıldı. Oppo Find X2'nin 65 Watt'lık SuperVOOC hızlı şarj teknolojisi ile geleceği doğrulandı. Oppo Find X2 bu şarj teknolojisini dünyada ilk kullanan cihaz olacak.

Akıllı telefonun Quallcomm'un Snapdragon 865 yonga setinden güç almasına kesin gözüyle bakılmakta. 4.000 mAh bataryaya sahip olması beklenen cihazın 30 dakika içerisinde tam şarj olacağı konuşulmakta. 2K AMOLED ekran ile gelecek olan cihazın 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olması da yine beklenenler arasında.

48 MP'lik ana arka kamera sensörü ile geleceği konuşulan Oppo Find X2'nin 13 MP telefoto kamera sensörüne ev sahipliği yapacağı söyleniyor. Oppo Find X2'nin gelecek haftalarda Barselona'da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması beklenmekte. Oppo Find X2 tanıtıldığında tüm bilgilere Tamindir.com üzerinden kolayca ulaşabileceksiniz. Bizleri takipte kalın!