OPPO Find X2 Özellikleri Sızdırıldı

Oppo, yeni üst seviye akıllı telefonu Find X2’yi 2020’nin ilk çeyreğinde resmi olarak tanıtacak. Sony’nin en yeni sensörünü taşıyan telefonun özellikleri belli olmaya başladı. Oppo Find X2 kamera özelliklerinin yanı sıra ekran ve işlemci detayları paylaşıldı.

OPPO Find X2 amiral gemisi telefon 2020 birinci çeyreğinde resmi olacak. Çinli üretici, Aralık ayında telefonun en iyi Sony sensörüyle donatılacağını söylemişti. Bugün Çinli bir kaynaktan yeni bilgiler geldi. Sızıntılara göre OPPO, Find X2 modelinde Sony IMX689 sensörünü kullanacak. IMX689, dünyanın ilk tümü piksel çok yönlü odaklama teknolojisine sahip. 1/1.3 inç sensör boyutuna sahip 48 megapiksel bir lens. Huawei Mate 30 Pro’nun Sony IMX600 lensinin 1/1.75 sensör boyutundan daha büyük. Sony IMX689 48 megapikselin Find X2’nin üçlü kamera kurulumunda ana lens görevi görmesi bekleniyor. Sony IMX708 ve 5x hibrit optik zoomlu 13 megapiksel telefoto sensör eşlik edecek. Sony IMX708’in en güçlü süper geniş lens olduğu söyleniyor. Önde Find X2, Sony IMX616 32 megapiksel selfie kamera taşıyacak.

OPPO Find X2, 1440 x 3168 çözünürlüklü Quad HD+, 120Hz yenileme hızına sahip ultra net bir ekranla gelecek. Ekranın 6.5 inç boyutunda olacağı söyleniyor. Telefonda üst seviye TV’lerde bulunan MEMC çipi bulunacak. 0.8 mutlak renk hassasiyeti (iPhone 11 Pro Max’te bu değer 0.9), 10 bit renk derinliği, 1.07 milyar renk üretimi sunacak. Ayrıca otomatik parlaklık ayarı 4096 seviyesine ulaşabilecek. Find X2, OPPO’nun kendi geliştirdiği güç tüketimini kontrol altına alan çip; OPPO M1 yardımcı işlemciyi taşıyacak. Yüksek yenileme hızı ve çözünürlüğü destekleyen ekran ve Snapdragon 865 işlemci ile güç tüketimini etkili bir şekilde azaltabilecek.

Çift mod 5G desteği, LPDDR5 RAM, USB 3.0 depolama, 50W kablosuz şarj, diğer sızdırılan OPPO Find X2 özellikleri.