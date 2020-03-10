OPPO Find X2 Pro, AnTuTu Rekoru Kırdı

OPPO’nun yeni amiral gemisi akıllı telefonları Find X2 ve X2 Pro, geçtiğimiz günlerde resmi olarak tanıtıldı. En iyi kameralı ve en iyi ekranlı akıllı telefonlar arasında zirveye yerleşen OPPO Find X2 Pro, AnTuTu’da en yüksek skoru alan akıllı telefon oldu.

Yeni bir Android amiral gemisi telefon çıktığında genellikle Çin kıyaslama platformu AnTuTu’da en yüksek skoru alıyor. OPPO’nun geçtiğimiz günlerde online etkinlikte tanıttığı Find X2 Pro, 637.099 puanla AnTuTu listesinde en üst sıraya oturdu. Platformda en yüksek skoru alan önceki Android telefon 507.284 puanla ASUS’un oyun canavarı ROG Phone II idi. Henüz çıkış yapmamış Black Shark 3, 620.952 puan, yakında duyurulacak Red Magic 5G, 633.724 puan almıştı.

AnTuTu’nun tüm uygulamaları (AnTuTu 3DBench, AnTuTu Benchmark ve AITuTu Benchmark) geliştirici Cheetah Mobile’a bağlı gizlilik endişeleri nedeniyle Google Play’den kaldırıldı. Ancak tüm kıyaslama araçlarına AnTuTu’nun resmi web sitesi üzerinden erişilebiliyor.