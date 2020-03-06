Oppo Find X2 Pro, DxOMark Puanı ile Rakiplerini Geride Bıraktı

Oppo'nun yeni amiral gemisi akıllı telefonu Find X2 Pro, DxOMark'ın yeni lideri oldu. Gelin hep beraber Oppo Find X2 DxOMark'tan kaç puan aldı yakından bakalım.

Oppo Find X2 Pro DxOMark'ta Rakiplerini Ezdi Geçti!

Geçtiğimiz saatlerde tanıtılan Oppo Find X2 Pro kamera özellikleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Oppo Find X2 Pro'nun arka tarafında 48 MP ana kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera + 13 MP periskop kamera olmak üzere toplamda 3 adet kamera sensörü bulunamakta. Ön tarafta ise bizleri bir adet 32 MP'lik kamera sensörü karşılamakta.

Akıllı telefonların kameralarını inceleyen DxOMark, Oppo Find X2 Pro'nun kamera sensörlerini yakından baktı. Oppo Find X2 Pro, DxOMark'tan toplamda 124 puan alarak 123 puan alan Mate 30 Pro 5G'yi solladı. Fotoğraf tarafında 134 puan video tarafında ise 104 puan Oppo Find X2 Pro, DxOMark'ın yeni kralı oldu.

Oppo Find X2 Pro gücünü Snapdragon 865 işlemciden almakta. 12 GB RAM'e sahip olan cihazda 512 GB dahili depolama alanı bulunuyor. 65W Super VOOC hızlı şarj destekli 4260 mAh bataryadan beslenen cihaz Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkıyor. Oppo Find X2 Pro'nun 1.200 eurodan yurt dışında satışa çıkacağı açıklandı.

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