Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition Geliyor!

Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition, Hindistan'da satılmak üzere geliyor. Oppo Find X2 Pro modelinin üzerine, tasarımsal anlamda değişiklikler yapılarak oluşturulan Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition, siyahın asilliğini üzerinde taşıyor. Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition yüksek fiyatı ve tasarımı ile tam anlamı ile dikkat çekecek.

Lamborghini Aventador SVJ'den esinlenilen tasarım ile oluşturulan Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition, kutusu dahil çok güzel tasarımlara sahip ekstralar ile birlikte geliyor. Kutusunun içerisinde, şarj cihazı, şarj kablosu, kablosuz kulaklık, telefon kılıfı, araç şarj cihazı ve Oppo Find X2 Pro bulunuyor. Kılıf tasarımı biraz garip olsa da, geriye kalan ürünlerin tasarımları tam anlamı ile şıklığı temsil ediyor.

Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition Özellikleri!

Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition'ın özellikleri ise Oppo Find X2 Pro'dan farklı değil. İçerisinde Snapdragon 865 yonga setini taşıyan Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition, 65W hızlı şarj destekli 4260mAh batarya ile geliyor. 6.7 inç büyüklüğüne 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran ile gelen Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition, 12GB Ram bellek ile birlikte tam bir performans canavarı olacak.

512GB depolama sunan Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition, 5MP optik zoom ve 48MP ultrawide atıcı ile 13MP periskop sensörünün yanında 48MP ana kamera taşıyor. Hindistan'da satışa sunulacak olan cihazın tam fiyatı bilinmese bile, 1900 Dolar'ın altında olması beklenmiyor.