OPPO Find X2 Pro Özellikleri Belli Oldu

OPPO Find X2 serisi 6 Mart’ta resmi olarak tanıtılacak. OPPO Find X2 ve Find X2 Pro, Çinli üreticinin yeni modelleri olacak. Tanıtıma az kala Find X2, Bluetooth SIG sertifikasını aldı, cihazın öne çıkan özellikleri belli oldu.

Daha önce, Tayland’ın NBTC ve Malezya’nın SIRIM gibi sertifika platformları Find X2 serisinin Find X2 (CPH2023) ve Find X2 Pro (CPH2025) olmak üzere iki modeli olacağını ortaya koymuştu.

Bluetooth sertifikası alan Find X2 Pro, Qualcomm Snapdragon 865 işlemci, 8GB RAM, 256GB depolama alanı ile geliyor. Telefon üçlü arka kamera kurulumu (48 megapiksel, 48 megapiksel ve 12 megapiksel sensör), tek selfie kamera (32 megapiksel) ile geliyor. Selfie kamera Sony IMX616 lens olabilir. Üçlü kamera sisteminde ana lens Sony IMX689 lens, ultra geniş sensör ve telefoto kamera Sony IMX708 lens olabilir. Telefon ColorOS 7.1 ile özelleştirilen Android 10 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Bluetooth 5.1 ve çift bant WiFi desteği sunuyor. Telefon, 6.7 inç QHD+ çözünürlüğe çıkabilen ekrana sahip olacak. OPPO’nun Başkan Yardımcısı Shen Yiren, Find X2 serisinin 120Hz yenileme hızı, 240Hz dokunmatik örnekleme oranına sahip olacağını söylemişti. Ekranın sol üst köşesinde çentik olacak.

65W kablolu hızlı şarj, 30W kablosuz hızlı şarj, M1 yardımcı işlemci, LPDDR5 RAM, UFS 3.0 depolama, WiFi 6 ve NFC, Oppo Find X2’nin sızdırılan teknik özellikleri arasında. Find X2’nin fiyatını henüz bilmiyoruz.