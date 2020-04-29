Oppo Find X2 Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Oppo'nun yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli olan Find X2'nin lansman öncesinde Türkiye fiyatı belli oldu. Gelin hep beraber Oppo Find X2 Türkiye fiyatına yakından bakalım.

Oppo Find X2 Türkiye Fiyatı

Oppo Find X2'nin Türkiye fiyatı 9.999 TL olarak belirlendi. Cihaz internet üzerinden satışa sunuldu.

Oppo Find X2, Burcu Esmersoy'un moderatörlüğünü yaptığı canlı yayın ile saat 13:30'da tanıtılacak. Hemen aşağıdan canlı yayına katılabilirsiniz.

Oppo Find X2, 6.7 inçlik ekran ile gelmekte. Bu ekran 120Hz yenileme hızına sahip. Cihaz gücünü Snapdragon 865 yonga setinden alıyor. 12GB RAM'e sahip olan akıllı telefonda 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Oppo Find X2'nin arka tarafında üç adet kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 48MP Geniş Açılı Kamera, 12MP Ultra Geniş Açılı Kamera, 13MP Telefoto Kamera. Cihazın ön tarafında ise 32 MP'lik kamera sensörü bulunmakta. Akıllı telefon 4200 mAh bataryadan beslenmekte ve 65 Watt hızlı şarj teknolojisine sahip.