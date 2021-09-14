Oppo Find X3 Pro Photographer Edition Fotoğrafı Sızdırıldı

Oppo Find X3 Pro Photographer Edition isimli cihazın fotoğrafı gün yüzüne çıktı. Böylece sınırlı sayıda satışa sunulacak cihazın nasıl bir görünüme sahip olduğu ortaya çıktı. Cihazının tasarımında Kodak 35 fotoğraf makinesine gönderme yapıldı. Sızdırılan görüntüye ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Oppo Find X3 Pro Photographer Edition Ne Zaman Çıkacak?

Digital Chat Station isimli bir kullanıcı, geçtiğimiz günlerde Weibo üzerinden yaptığı bir paylaşımda Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Oppo ve Amerika Birleşik Devletleri merkezli fotoğraf makinesi üreticisi Kodak'ın bi amiral gemisi için birlikte çalıştığını ileri sürmüştü.

2021 yılının mart ayında piyasaya sürülen Oppo Find X3 Pro modelinin özel bir sürümüne ait olduğu iddia edilen bir fotoğraf sızdırıldı. Photographer Edition olarak isimlendirilen özel sürüm, Kodak 35 isimli fotoğraf makinesine benzerliği ile dikkat çekiyor.

Paylaşılan fotoğrafta yalnızca cihazın arka yüzeyi görünüyor. Telefonun arka yüzeyinin bir kısmı gümüş renge sahipken bir kısmında ise siyah deri yer alıyor. Kodak 35 fotoğraf makinesinde de gümüş ve siyah deri bulunuyor.

Paylaşılan bilgilere göre cihazın model numarası PEEOMOO olacak. Geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen Find X3 Pro'nun da aynı model numarasına sahip olduğunu belirtelim. Bu sebepten ötürü Photographer Edition ile Find X3 Pro arasında donanım açısından pek fark olmayacaktır. Find X3 Pro'nun özel sürümünün ne zaman piyasaya çıkacağı henüz bilinmiyor.

Oppo Find X3 Pro Özellikleri

Ekran: 6,7 inç, LTPO AMOLED

Çözünürlük: 1440 x 3216 piksel

İşlemci: Snapdragon 888

RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB

Dahili Depolama Alanı: 256 GB / 512 GB

Kamera: 50 MP + 13 MP + 50 MP + 3 MP

Ön Kamera: 32 MP

Pil: 4100 mAh, 66W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11, ColorOS 11.2

Ağırlık: 193 gram

Find X3 Pro isimli yeni akıllı telefon modelinin arka kısmında 50 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 13 megapiksel çözünürlüğünde teleskop, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 3 MP microskop kamera bulunuyor. Cihazın ön tarafında ise 32 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.