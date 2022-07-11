Oppo Find X5 Pro'nun Ekran Özellikleri Ortaya Çıktı

Oppo, yeni amiral gemisi Find X5 Pro'nun dikkat çeken ekranı hakkında bazı ek ayrıntıları açıkladı. Akıllı telefon, 1440 x 3216 piksel çözünürlüğe sahip birinci sınıf 120Hz OLED panel ile birlikte geliyor. Ekranın hem yenileme hızı hem de çözünürlüğü oldukça dikkat çekici. Bununla birlikte ekranla ilgili, ürünün çıtasını yükselten bazı harika detaylar var.

Find X5'in Pro sürümü, doğal renkleri beklenen en yüksek netlikle gösterme yeteneğine sahip. Renk sıcaklığı, yoğunluğu ve ortam aydınlatması, en küçük değişikliklere duyarlı şekilde görüntülenebiliyor. Ekran ayrıca görüntülenen içerikle eşleştirmek için kullanılan renk dizisine de uyum sağlıyor. Oppo Find X5 Pro'nun paneli, DCI-P3 renk alanının tüm gamını önceki modellerden daha iyi görüntülüyor. Ayrıca her parlaklık seviyesinde optimum performans için çok noktalı renk kalibrasyonuna da sahip.

Oppo Find X5 Pro, Etkileyici Ekranı Kadar Güç Kullanmıyor

1.300 nit'lik bir tepe parlaklık oranı da cihazın rakiplerinin önünde olduğu anlamına geliyor. Bu, ekranının güneşli havalarda oldukça iyi görünmesini sağlıyor. Akıllı telefon ayrıca karanlık bir ortamda yapılan işlemler için de iyi bir şekilde hazırlanmış durumda. 20 nit parlaklığa kadar mümkün olduğunca loş ışıkta kullanılabiliyor ve optimize edilmiş parlaklığın göz üzerindeki etkisi açısından bu durum oldukça önemli. Güvenli ve optimize edilmiş görüntülemenin bir parçası olarak mavi ışık filtresine de sahip.

Oppo Find X5 Pro, etkileyici bir ekrana sahip olsa bile bir güç meraklısı telefon değil. Yenileme hızı geçişi arka planda yapılan telefon 5.000 mAh pil ile birlikte geliyor. Ekran, şu anda en sağlam korumalardan biri olan Gorilla Glass Victus ile korunmakta. Oppo'nun yeni amiral gemisi Find X5 Pro'nun pazarda büyük ses getirmesi bekleniyor.

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