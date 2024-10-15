Oppo Find X8, iPhone 16 Serisindeki Benzer Bir Kamera Tuşu ile Geliyor!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Oppo'nun uzun bir süredir beklenen yeni modeli Find X8 hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.. Sektörel kaynaklar, yeni cihazın uzun bir süreden sonra ilk kez iPhone 16 modellerinde karşılaştığımız kamera denetimi butonuna ev sahipliği yapacağını öne sürüyor. Detaylar haberde.

Oppo Find X8, Kullanıcılara Fotoğraf Çekerken Yardımcı Olacak Yeni Bir Kamera Butonuna Sahip Olacak

Apple'ın geçtiğimiz ay resmen tanıttığı yeni iPhone 16 serisi, beraberinde getirdiği bazı özelliklerle çok konuşuldu. Yeni cihazlar, uzun bir süredir akıllı telefon dünyasında görmediğimiz güç tuşunun altında yer alan yeni kamera denetim butonu ile dikkat çekmeyi başardı. Şimdi ise Oppo'nun ilerleyen günlerde tanıtacağı yeni Find X8 serisinin de benzer bir tuşa ev sahipliği yapacağı söyleniyor.

Sektörel kaynaklardan edinilen bilgilere göre yeni Oppo Find X8 ailesi, kamera tarafında iyileştirilmiş özelliklerin yanı sıra yeni bir deklanşör tuşu ile de beraber gelecek. Söz konusu tuş, iPhone 16'nın kamera denetimi butonu ile oldukça benzer işlevlere sahip olacak.

Find X8’in yeni kamera butonuna çift tıklandığında kamerayı açma, fotoğraf çekip video kaydetme, zoom yapma gibi pek çok işlemin kolayca yapılmasını sağlayacak. Şirket kaynaklarından aktarılanlara göre, yeni buton ayrıca su altında da çalışabiecek. Kullanıcılar bu sayede sıvıya temas ettiğinde kontrol etmesi zorlaşan dokunmatik ekran yerine bu tuş üzerinden kolayca görüntü alabilecek.

Oppo'nun merakla beklenen yeni amiral gemisi telefonları Find X8, 24 Ekim’de Çin’de düzenlenecek bir etkinlikle resmen tanıtılacak. Cihazların Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı konusu ise hala belirsizliğini koruyor.

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