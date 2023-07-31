OPPO’nun Avrupa’daki Sorunları Devam Ediyor: Fransa Pazarından Çekildi!

BBK Electronics'in alt kuruluşu olan OPPO, son zamanlarda içinde bulunduğu yasal sorunlar yüzünden çok konuşuluyordu. Yasal süreçle boğuşan şirketin Avrupa pazarından çekilip çekilmeyeceği hakkında ortaya birçok iddia atıldı.

Bu haberler ilk başta şirket tarafından yalanlansa da sonunda beklenen oldu. Tüm Avrupa pazarından çekilmese de OPPO'nun Fransa'daki macerası sona erdi. Şirket, Fransadan ayrılma gerekçesini ise yeni bir distribütör bulamamak olarak verdi.

Bu haberin ardından Fransa'daki OPPO müşterileri, ayrılık kararından nasıl etkileneceklerini merak etti. Buna göre; Fransa'da satışı yapılmış OPPO telefonlarında bir sorun olmayacak, garanti desteği verilmeye devam edilecek. Ancak artık resmi olarak yeni cihaz satışı yapılmayacak.

Neler Olmuştu?

OPPO ve OnePlus, BBK Electronics'in alt kuruluşları oluyor. Çin merkezli bu iki şirket geçtiğimiz yılın sonunda bir süre Almanya’daki resmi siteleri üzerinden satış yapamamıştı. Bunun sebebi de Nokia'nın açtığı patent davasıydı.

5G patentlerinin sahibi olan Nokia, OPPO ve OnePlus'ın sattıkları 5G destekli akıllı telefonlar hakkında patent ihlali davası açtı. Bu sebeple iki şirket için de satış yasağı getirildi. Yaşananların ardından OPPO'un tüm Avrupa'dan çekileceği düşünüldü. Şirket bu iddiaları yalanlamak için şöyle bir açıklama yapmıştı:

“OPPO ve OnePlus olarak mevcut tüm Avrupa pazarlarında kalmaya devam edeceğiz. Yeni ürün lansmanlarıyla beraber Avrupa’da 2023’e harika bir başlangıç yaptık ve yılın geri kalanında Avrupa’ya gelecek başka yeni ürünlerimiz de var. OPPO ve OnePlus, her zaman olduğu gibi bundan sonra da kullanıcılar için daha yenilikçi ürünler ve sınıfının en iyisi hizmetleri sunmaya devam edecek.”

Yaşanan tüm bu olumsuz olaylar, OPPO'nun Fransa'dan çekilmesiyle sonuçlanmış oldu. Şirketin gelecek günlerdeki akıbetinin ne olacağıyla ilgili yorumlar yapılmaya başlandı bile.

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