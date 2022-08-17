Oppo Geliştiriciler Konferansı'nın Tarihi Açıklandı: Peki Neler Tanıtılacak?

Oppo, büyük yıllık etkinliklerinden birinin tarihini az önce açıkladı. Şirket, bu ayın sonlarında ODC 2022 etkinliğini (Oppo Geliştiriciler Konferansı) gerçekleştirecek. Tabii bu etkinlikte görmeyi beklediğimiz şeyler var.

Resmî duyuruya göre, bu yılki Geliştiriciler Konferansı'nın teması, akıllı yaşamı her şeye entegre etme temel konseptine dayanıyor. Daha basit bir ifadeyle, şirket temel olarak birden fazla önemli teknolojinin birbirine bağlanması ve gelecekteki akıllı hizmetler gibi konulara odaklanmayı planlıyor. Ayrıca etkinlik, Oppo'nun yazılım ve donanımını geliştiricileri ve ortakları için paylaşmasını da içerecek.

Oppo Geliştiriciler Konferansı 30 Ağustos'ta Gerçekleştirilecek

Çinli teknoloji devi tarafından paylaşılan afişe bakıldığında, Oppo Geliştiriciler Konferansı 2022 etkinliği 30 Ağustos'ta başlayacak ve 31 Ağustos'ta sona erecek iki günlük bir etkinlik olacak. Bu etkinlik sırasında şirket, ColorOS 13'ü tanıtacak ve Google'ın en son Android 13 işletim sistemini temel alacak.

Bunun dışında, IoT ürünlerine, bunların entegrasyonuna, yeniliklerine ve daha fazlasına da odaklanılacak. Ayrıca bu etkinlik sırasında geliştirici desteğinin genişletilmesi ve gelecek teknolojilerle ilgili daha fazla haber ile ilgili çok sayıda görüşme yapılacak.

Şimdilik etkinliğe dair tüm bilinenler bu şekilde. Telefonlara dair herhangi bir bilgi yok ama yazılımın yanı sıra donanımlara da yer verileceğinden yeni ürünler görmemiz muhtemel.