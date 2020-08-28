Oppo Genişleyebilen Ekranlı Telefon Patenti Aldı

Oppo tarafından alınan genişleyebilen ekranlı telefon patenti, kullanıcılar daha büyük bir ekrana ihtiyaç duyduğunda ekranı genişletebilecekleri bir akıllı telefonu gözler önüne seriyor. Peki bu akıllı telefon nasıl çalışıyor ve ne zaman satışa sunulacak? İşte merak ettiğiniz detaylar!

Genişleyebilen Ekranlı Telefon Patenti Nasıl Çalışıyor?

27 Şubat 2020 tarihinde dosyalanan bu patent, katlanarak kapanan bir akıllı telefondan ziyade kare ekranlı bir akıllı telefon olarak öne çıkıyor. Patente göre ekranı yukarıya doğru çektiğinizde ekran uzuyor ve 'açık' hale geliyor. Ekranın 'açık' halinin, normal hale kıyasla yüzde 80 daha geniş olduğu belirtiliyor.

Bu arada fark ettiğiniz üzere patentte herhangi bir ön kamera belirtisi yok ki, bu da cihazın ekran altı kamera ile sunulmasının planlandığı anlamına geliyor olabilir. Oppo, uzun süredir ekran altı kamera teknolojisi için çalışan şirketlerden birisi olduğu için bu oldukça olasıdır.

Tabii diğer tüm patentlerde de olduğu gibi bu patent de, bu teknolojinin kesinlikle kullanıma sunulacağından ziyade şirketin bu yönde bir ilgisinin olduğunu gösterir. Peki siz bu patent hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın