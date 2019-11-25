OPPO Gözünü Yükseklere Dikti! İşte 20W VOOC Powerbank

OPPO, geçtiğimiz süreçlerde tanıttığı 20W VOOC şarj desteğine sahip yeni powerbank modelini satışa sundu.

20W Hızlı Şarj

Hızlı şarj teknolojisinin kullanıcılar için önem kazanması ile birlikte, markalar da bu teknolojiye yönelik yatırımlarını artırmaya başladı. Tabii prizden hızlı şarj imkanı ne kadar hoş olsa da, kullanıcıların gözü powerbank modellerinde hızlı şarja doğru kaymaya başladı.

OPPO VOOC Flash Charge olarak adlandırılan yeni powerbank, geçtiğimiz saatlerde yurt dışında satışa sunuldu. Bununla birlikte şarj yeteneklerinin pek çok kullanıcıyı memnun edecek nitelikte olduğunu söylemek mümkün.

5,000 mAh boyutunda iki bataryaya sahip olan powerbank, toplamda 10,000 mAh kapasitesinde bir batarya vaat ediyor. Bununla birlikte çok az şarj cihazında görmenin mümkün olduğu 20W güç çıkışı da dikkatleri çekmekte. Alüminyum kasa yapısı ile sağlamlık hissi veren model, bir adet USB A ve bir adet USB C bağlantı tipine sahip.

Güvenliği ile Öne Çıkıyor

Powerbank, güç akışını düzenleyen akıllı çipe sahip. Bu da bağlanan cihazın yüksek çıkış ile uyumlu olup olmadığını kontrol ediyor. Ayrıca güç devresi için on üç güvenlik koruma katmanı da cihaz içerisinde yer alıyor.

Yeni modelin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı şu an için bilinmiyor. Ancak ilerleyen zamanlarda diğer markalardan benzer ürünler ile karşılaşmayı bekleyebiliriz.