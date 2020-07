Oppo'nun Hızlı Şarjı Test Edildi, Sonuç İnanılmaz!

Hızlı şarj teknolojisi akıllı telefonlarda sıradan oldu. Son olarak Qualcomm Quick Charge 5.0 teknolojisini gördük. Çinli üreticiler, hızlı şarj teknolojisini oldukça geliştirdi, gövde gösterisine girdiler. OPPO da bunlardan biri ancak son testlere göre Oppo’nun etkileyici bulduğumuz teknolojisi pil sağlığını olumsuz yönde etkiliyor.

Oppo, kısa süre önce -kağıt üzerinde harika görünen- 125W kablolu, 65W kablosuz şarj çözümlerini açıkladı ancak bir grup İtalyan araştırmacıya göre, Oppo’nun hızlı şarj çözümü pil sağlığını iddia edilenden daha hızlı bozuyor. Testte 65W şarj ile 255 döngüden sonra pil kapasitesinin yüzde 85’e düştüğünü ortaya çıkardılar. Oppo, 65W şarj teknolojisi ile 800 döngüde pil kapasitesinin yüzde 80’e ulaşacağını iddia etmişti. Telefonun günde bir kez tam şarj edileceğini varsayarak bu değere ulaşmanın iki yıldan biraz fazla zaman alacağını söyleyebiliriz. Ancak 255 şarj döngüsü doğruysa, telefonun pili daha bir yılı doldurmadan yüzde 85 kapasiteye ulaşacak ki sıklıkla telefon değiştirmeyen kullanıcılar için büyük bir sorun.

Here’s a first look at 125W Flash Charge technology in action. It can fully charge a 4,000mAh battery in 20 minutes. 🤯 #FlashForward pic.twitter.com/EWtfGcsL4m