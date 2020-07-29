Oppo'nun Hızlı Şarjı Test Edildi, Sonuç İnanılmaz!

Hızlı şarj teknolojisi akıllı telefonlarda sıradan oldu. Son olarak Qualcomm Quick Charge 5.0 teknolojisini gördük. Çinli üreticiler, hızlı şarj teknolojisini oldukça geliştirdi, gövde gösterisine girdiler. OPPO da bunlardan biri ancak son testlere göre Oppo’nun etkileyici bulduğumuz teknolojisi pil sağlığını olumsuz yönde etkiliyor.

Oppo 125W Hızlı Şarj Teknolojisi Test Edildi

Oppo, kısa süre önce -kağıt üzerinde harika görünen- 125W kablolu, 65W kablosuz şarj çözümlerini açıkladı ancak bir grup İtalyan araştırmacıya göre, Oppo’nun hızlı şarj çözümü pil sağlığını iddia edilenden daha hızlı bozuyor. Testte 65W şarj ile 255 döngüden sonra pil kapasitesinin yüzde 85’e düştüğünü ortaya çıkardılar. Oppo, 65W şarj teknolojisi ile 800 döngüde pil kapasitesinin yüzde 80’e ulaşacağını iddia etmişti. Telefonun günde bir kez tam şarj edileceğini varsayarak bu değere ulaşmanın iki yıldan biraz fazla zaman alacağını söyleyebiliriz. Ancak 255 şarj döngüsü doğruysa, telefonun pili daha bir yılı doldurmadan yüzde 85 kapasiteye ulaşacak ki sıklıkla telefon değiştirmeyen kullanıcılar için büyük bir sorun.

Here’s a first look at 125W Flash Charge technology in action. It can fully charge a 4,000mAh battery in 20 minutes. 🤯 #FlashForward pic.twitter.com/EWtfGcsL4m — OPPO (@oppo) July 15, 2020

Öte yandan bu testler ne kadar doğru tartışılır ancak şu kesin ki hızlı şarjın genel pil sağlığı üzerinde bir etkisi var. 4000 mAh bataryanın 20 dakikada şarj olması etkileyici ancak hızlı şarj sanıldığı kadar masum değil!