Oppo İlk Dimensity 800 Destekli Telefonu Oppo A57 5G'yi Piyasaya Sürdü
Oppo yeni telefonu Oppo A57'i piyasaya sürdü. İşte cihazın tüm özellikleri ve fiyatı!
Oppo A57 5G Çin'de piyasaya çıktı. Oppo A57 şirketin ilk Dimensity 810 destekli akıllı telefonu oldu. Cihaz, ön tarafında 90Hz yenileme hızına sahip bir ekran ve 13MP çift arka kamera ile geliyor.
Oppo A57 5G, FHD+ çözünürlüğü, 90Hz yenileme hızını, 269ppi piksel yoğunluğunu ve %100 DCI-P3 renk gamını destekleyen 6.56 inç IPS LCD panele sahip. Cihaz, 8MP selfie kamerası ve arkada 13MP ana + 2MP portre çift kamera kurulumu ile donatılmış.
Oppo A57'i ilginç kılan ise Dimensity 810 işlemci tarafından destekleniyor olması. Bu işlemci Oppo serisinde ilk olduğu için önem taşıyor. Cihaz ayrıca 6/8 GB LPDDR4x RAM ile donatılmış durumda. Telefonun 6 GB RAM versiyonu 128 GB UFS 2.1 depolama ile gelirken, 8 GB RAM modeli 128 GB UFS 2.2 depolama ile geliyor.
A57 5G, yalnızca 10W şarjı destekleyen 5.000 mAh pile sahip. Güvenlik için yan tarafında bir parmak izi okuyucuya ve yüz kilidi açma desteğine sahip. Cihaz, çift SIM desteği, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm ses jakı gibi bağlantı seçenekleri sunuyor.
Telefon ColorOS 12.1 ile özelleştirilmiş olan Android 12 işletim sistemi ile geliyor. Boyut kısmında ise 186 gram ağırlığında ve 7.99 mm kalınlığında.
Oppo A57 5G Fiyatı
|6GB RAM + 128GB Depolama
|1,499 Yuan (~235$)
|8GB RAM + 128GB Depolama
|Belirsiz.
Oppo A57 Özellikleri
- Ekran: FHD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, 269ppi piksel yoğunluğu, %100 DCI-P3 renk gamı desteği, 6.56 inç IPS LCD panel
- İşlemci: Dimensity 810
- RAM: 6/8 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 13MP + 2MP
- Ön Kamera: 8MP
- Pil: 10W, 5000 mAh
- İşletim Sistemi: Android 12 destekli ColorOS 12.1
- Bağlantı: Çift SIM desteği, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm ses jakı
- Boyutlar: 186 gram ağırlık, 7.99 mm kalınlık
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