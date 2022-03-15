Oppo K10, 23 Mart'ta 50 MP Kamera ile Geliyor

Oppo, birkaç hafta önce K10'da Dimensity 8000 SoC işlemci kullanılacağını açıklamış ancak henüz lansman tarihine dair bilgi vermemişti. Oppo'nun Hindistan şubesi, K10'un önümüzdeki hafta Hindistan'a 23 Mart'ta ulaşacağını belirtti.

Oppo K10 Özellikleri

Oppo, K10'un teknik özelliklerini detaylandırmasa da şirket akıllı telefonun tasarımını açıkladı ve daha iyi bir tutuş hissi için parlak ve mat malzemelerin karışımını sunan Glow Design'a sahip olacağını söyledi. Oppo K10 iki renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek ve arkada 50 MP'lik bir kameraya sahip olacak. Telefonun ön kamerası ise ekranın üstündeki delikli kısımda yer alıyor. Akıllı telefonun alt kısmında hoparlör, mikrofon ve 3,5 mm kulaklık jakı ile çevrili bir USB-C bağlantı noktası da bulunuyor.

Oppo geçen yıl Çin'de K9 5G ve K9 Pro 5G modellerini tanıtmıştı. Oppo K10'un Oppo K9 5G modellerinin halefi olması bekleniyor. Oppo K9 5G, 90Hz ekran ve Qualcomm Snapdragon 768G SoC ile gelirken, Oppo K9 Pro 5G 120Hz ekran ve MediaTek Dimensity 1200 işlemci ile piyasaya çıkmıştı.

Oppo'nun 23 Mart tarihinde K10 hakkında daha fazla bilgi paylaşmasını bekliyoruz.

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