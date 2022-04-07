Oppo K10 Pro'nun Tüm Özellikleri ve Fotoğrafları Sızdırıldı

Oppo K10 serisi, K9 serisinin piyasaya sürülmesinden yedi ay sonra akıllı telefon pazarına girmeye hazır.

Serideki ilk telefon, Oppo K10 Pro olarak satılacak olan Oppo PGIM10 olacak. Bu cihazın, TENAA'da fotoğrafları ve teknik özellikleri ortaya çıktı ve rekabetçi bir üst düzey orta sınıf cihazı olacağını ortaya koydu.

Oppo K10 Pro'nun işlemcisi CPU frekansı 2.8 GHz olarak listelenen Snapdragon 888 olacak. RAM tarafına geldiğimizde ise 8GB ve 12GB, depolama seçenekleri ise 128GB ve 256GB olacak. Ayrıca 1080p çözünürlüklü 6.62 inç AMOLED ekran ve ekran altında parmak izi tarayıcı ile geliyor.

Oppo, üçlü kamera dizilimine sadık kalıyor ancak tasarım olarak mevcut hâli dikey olarak yerleştirilmiş iki büyük kamera ile Reno7 serisine daha yakın, üçüncü kamera ise yan tarafta. Ana kameranın sensörleri 50MP çözünürlüğe sahip olacak, ultra geniş kamera ise 8MP fotoğraflar çekebilecek. Ayrıca makro kamera veya derinlik sensörü olan 2MP kamera birimi de mevcut. Selfie kamera çözünürlüğü ise 16MP.

Pil kapasitesi TENAA tarafından 2.440 mAh olarak listeleniyor ancak bu cihazdaki iki pil hücresinden sadece biri. Minimum pil 4.880 mAh, yani klasikleşmiş 5.000 mAh diyebiliriz. PGIM10 daha önce, 80W hızlı şarj özelliğiyle zaten 3C olarak sertifikalandırılmıştı.

Telefonun bu ay içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Oppo K10 Pro Özellikleri