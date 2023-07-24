OPPO, K11 Modelini Piyasaya Sürüyor

Çin merkezli teknoloji şirketi OPPO, modern teknolojilerle donattığı K11 modelini piyasaya sürüyor. Yarın piyasaya sürülecek olan cihaz, batarya ve şarj desteğinin kalitesiyle ön plana çıkıyor. Model tek bir şarjla 18 saate kadar kesintisiz bir şekilde kullanım fırsatı sağlıyor.

Oppo K11, Göz Kamaştırıyor

Telefon piyasasının son dönemde en çok önem verdiği pil bataryası özelliği cihazın en çok önem verdiği özellikler arasında yer alıyor. Üretim aşamasında dikkat edilen bu ayrıntı akıllı şarj desteği özelliğini beraberinde getiriyor.

Oppo’nun OLED ekrana sahip yeni cihazı 2412 x 1080 piksel çözünürlüğe ve ve 6,7 inç 120 Hz yenileme kapasitesine ev sahipliği yapıyor.

Yetkin özellikleriyle ön plana çıkan cihaz, göz yorgunluğunu en aza indirmeyi sağlayan düşük mavi ışık sertifikasına sahiptir. Grafikleri yüksek oyunları oynatabilecek 12 GB RAM ve 512 GB depolamaya sahip cihaz, Qualcomm Snapdragon 782G işlemci tarafından destekleniyor.

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