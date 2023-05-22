Bütçe Dostu Oppo K11x'ten İlk Detaylar: Tasarımı ve Özellikleri Ortaya Çıktı!

Oppo, Reno 10 serisi premium orta sınıf akıllı telefonlarını Çin'de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Lansman 24 Mayıs'ta yapılacak. Premium orta seviye cihazların yanı sıra, markanın yapım aşamasında olan bir bütçe dostu orta segment cihazı da var. Bu cihaz Oppo K10x'in halefi olan Oppo K11x olarak adlandırılıyor.

Lansman tarihi veya teknik özellikleriyle ilgili bilgi olmamasına rağmen, sızıntılarıyla ünlü olan Evan Blass, atmış olduğu bir tweet aracılığıyla cihazın tasarımını paylaştı.

Blass tarafından paylaşılan görsele göre K11x düz bir arka yüz ve yanlara sahip olacak ve arka yüzünde üç kamera lensini barındıran iki yükseltilmiş bölüm bulunacak. Ayrıca cihazın yan tarafında bir parmak izi sensörü bulunacak. Görsel ayrıca cihaz için iki renk seçeneği olan mavi ve yeşil rengi de ortaya koyuyor.

Oppo K10x Özellikleri (Söylenti)