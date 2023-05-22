Bütçe Dostu Oppo K11x'ten İlk Detaylar: Tasarımı ve Özellikleri Ortaya Çıktı!
Oppo'nun yeni bütçe dostu telefonu Oppo K11x'ten ilk detaylar ortaya çıktı. Telefonun orta segmentte önemli bir yere sahip olması bekleniyor.
Oppo, Reno 10 serisi premium orta sınıf akıllı telefonlarını Çin'de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Lansman 24 Mayıs'ta yapılacak. Premium orta seviye cihazların yanı sıra, markanın yapım aşamasında olan bir bütçe dostu orta segment cihazı da var. Bu cihaz Oppo K10x'in halefi olan Oppo K11x olarak adlandırılıyor.
Lansman tarihi veya teknik özellikleriyle ilgili bilgi olmamasına rağmen, sızıntılarıyla ünlü olan Evan Blass, atmış olduğu bir tweet aracılığıyla cihazın tasarımını paylaştı.
Blass tarafından paylaşılan görsele göre K11x düz bir arka yüz ve yanlara sahip olacak ve arka yüzünde üç kamera lensini barındıran iki yükseltilmiş bölüm bulunacak. Ayrıca cihazın yan tarafında bir parmak izi sensörü bulunacak. Görsel ayrıca cihaz için iki renk seçeneği olan mavi ve yeşil rengi de ortaya koyuyor.
Oppo K10x Özellikleri (Söylenti)
- Oppo K10x, sol üst köşeye yerleştirilmiş delikli kesimi sayesinde dikkat dağıtmayan şık bir tasarıma sahip geniş bir 6,59 inç IPS LCD ekran sunuyor. Cihaz ayrıca 120Hz yenileme hızı, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı ve DCI-P3 renk gamı sunuyor.
- ColorOS 12.1 ile Android 12 üzerinde çalışan cihaz, kullanıcı dostu bir arayüze sahip. Rahat ve güvenli kilit açma için yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı bulunuyor.
- Otoportre ve video görüşmeleri için ön kamera 16MP çözünürlüğe sahip. Arkada, 64 megapiksel ana kameraya derinlik ve makro çekimler için iki adet 2MP kamera eşlik ederek fotoğrafçılıkta çok yönlülük sağlıyor.
- K10x, kaputun altında Snapdragon 695 işlemcisinden güç alıyor ve güvenilir performans sunuyor. Cihaz 8 ve 12 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB ya da 256 GB UFS 2.2 depolama seçenekleri ile geliyor.
- Cihaz, 67W hızlı şarjı destekleyen 5.000mAh pil ile donatılıyor. Sıcaklığı yönetmek için, elmas termal iletken jel, grafit levha ve çoklu sıcaklık sensörlerinden oluşan bir ısı yayma sistemi de içeriyor
- Oppo K10x son olarak, çift SIM desteği, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth, doğru navigasyon için GPS, hızlı veri aktarımı için bir USB-C bağlantı noktası ve rahat ses bağlantısı için 3,5 mm ses jakı gibi temel bağlantı seçeneklerine sahip.
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