Oppo K5 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Oppo yeni akıllı telefon modelini düzenlediği etkinlikte tanıttı. Gelin hep beraber Oppo K5'in tüm teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Oppo K5, 6.4 inçlik AMOLED ekrana sahip. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 730G yonga setinden alan Oppo K5'de 6/8 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolama alanı bulunmakta. Cihazın su damlası şeklindeki çentiğinde bir adet 32 megapiksellik kamera sensörü yer almakta.

Oppo K5'in arka tarafında toplamda dört adet kamera sensörü mevcut. Bu kamera sensörleri sırasıyla şu şekilde: 64MP ana, 8MP geniş açı, 2MP makro ve son olarak 2MP derinlik sensörü. Telefonda yapay zeka desteği bulunmakta. Bu sayede çok daha iyi fotoğraflar çekilebiliyor.

4.000 mAh batarya ile gelen Oppo K5, 30 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini desteklemekte. Oppo K5, USB Tip-C bağlantı portuna sahip. Cihaz bataryası Oppo'ya göre 30 dakikada %67'ye kadar dolmakta. Oppo K5, ekrandan parmak izi teknolojiisini desteklemekte.

Oppo K5 Özellikleri ve Fiyatı

Yeşil, beyaz ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelen Oppo K5'in 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanına sahip olan modeli 240 dolardan, 8GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanına sahip olan modeli ise 350 dolardan satışa sunulacak.