OPPO K7 5G Tanıtıldı: İşte OPPO K7 5G Özellikleri ve Fiyatı

Merakla beklenen Oppo K7 5G tanıtıldı. Oppo K7 5G özellikleri ve fiyatı şirket tarafından resmi olarak açıklandı. İşte Oppo K7 5G özellikleri ve fiyatı.

Oppo K7 5G Özellikleri

Oppo K7 5G, 6.5 inç AMOLED ekrana sahip. Bu ekran 60Hz yenileme hızını desteklemekte. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 765G yonga setinden alan cihazda 8 GB RAM ve 128 / 256 GB dahili depolama alanı bulunmakta.

Akıllı telefonun ön kısmında 32 megapiksellik selfie kamera sensörü yer almakta. Arka tarafa baktığımızda ise bizleri dörtlü kamera sistemi karşılamakta. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 48 megapiksel ana, 8 megapiksel süper geniş açı, 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik sensörü.

Oppo K7 5G'nin 4.025 mAh bataryadan beslendiği ve 30W VOOC 4.0 hızlı şarjı desteklediği duyuruldu. Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkan cihazda ColorOS 7 arayüzü bulunmakta. Son olarak akıllı telefonda ekran içi parmak izi okuma desteği yer almakta.

Oppo K7 5G Fiyatı

Cihazın başlangıç fiyatının 286 dolar olduğu açıklandı. 286 dolar şu anki kur ile vergiler hariç 1.992 TL'ye tekabül etmekte. Oppo K7 5G'nin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı bilinmezliğini korumakta.

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