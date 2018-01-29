Oppo Katlanabilir Ekran Patentini Aldı

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Oppo, ZTE ve Samsung'dan sonra katlanabilir ekran patenti alan şirket oldu. Hatırlayacağınız üzere CES 2018 etkinliğinde ZTE, Axon M isimli cihazıyla katlanabilir ekranı kullanıcılara sunmuştu. Samsung cephesinden ise bu konuda Galaxy X isminde bir cihaz gelmesi bekleniyor.

Çin'de ortaya çıkan patent görselleri. teknoloji severleri meraklandırmayı başarmış durumda. Oppo'nun aldığı patentte çift ekran olduğu ve bu ekranların katlanabilir olduğu gözlemlenebiliyor. Katlandığında arkalı önlü iki ayrı ekran olabiliyorken, ekran düzeltildiğinde ise uzun ve yekpare tarzda bir tasarım görebiliyoruz. Ayrıca sadece bir ekranın arka ve ön kısmında kamera yer alıyorken diğer ekranda ise sensörler bulunuyor. Yani cihaz sahibi arka kamera ile fotoğraf çekmek istediğinde ekranı tek parça haline getirip çekmesi gerekiyor. Ancak aynı durum ön kamera için söz konusu değil.

Ayrıca patentte kullanılan çizim görsellerinde ekranın alt ve üst kısmında büyük kalınlıkların olduğu gözlerden kaçmıyor. Eğer Oppo, 18:9 (çerçevesiz ekran) tasarımından sonra bu tarzda bir katlanabilir ekran sunarsa, kullanıcılar tarafından beğenilmeyeceği düşünülüyor. Ayrıca ekranların yanındaki çerçevelerin ince olduğu ve tek parça haline getirildiğinde çerçevenin olmaması da önemli bir detay. Çünkü ZTE'nin Axon M cihazında yan çerçevelerin oluşturduğu görüntü, tasarımsal açıdan hoş durmuyordu.

Şimdilik ekran patenti hakkında söylebileceklerimiz bunlarla sınırlı. Oppo şirketinin bu patenti hangi cihazında sunacağı bilinmiyorken Samsung'dan hızlı davranması gerektiği belirtiliyor.