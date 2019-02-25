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Oppo Katlanabilir Ekranlı Telefon Prototipini Gösterdi

oppo katlanabilir ekran
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | Mobil

Mobil Dünya Kongresi 2019, katlanabilir ekranlı telefonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X modellerinin ardından sahneye çıkan yeni telefon üreticisi Oppo oldu.

Katlanabilir ekranlar, uzun yıllardır ar-ge aşamasındaydı. Birçok şirketin katlanabilir ekranlar üzerinde çalıştıkları bilinirken, ilk duyuru Güney Koreli teknoloji devi Samsung’dan gelmişti. Geçtiğimiz günlerde Samsung Galaxy Fold modelini gösteren şirketin hemen ardından Çinli üretici Huawei, Mate X modeli ile katlanabilir ekran furyasına katıldığını duyurmuştu.

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Oppo Başkan Yardımcısı Brian Shen, resmi sosyal medya hesapları üzerinden katlanabilir telefon modellerine dair ilk görselleri paylaştı. Henüz prototip aşamasında olduğu dile getirilen telefonun satışa hazır olmadığını vurgulayan Shen, bu sebeple telefonun donanımına dair bilgileri vermekten kaçındı.

Tasarım olarak Huawei Mate X modeline oldukça benzediği görülen Oppo’nun prototipi, Samsung’un aksine iki ekrana sahipti. Açıldığında tablet gibi kullanılabilen ve arkaya doğru katlanan ekranın sağında kameralar ve çeşitli kontrol tuşları yer alırken, ekran katlandığında oldukça geniş ekranlı bir telefon olarak kullanılabildiği görüldü. Şimdilik sadece resimlerine erişebildiğimiz telefona dair daha ayrıntılı bilgilerin ise önümüzdeki günlerde paylaşılabileceği aktarılanlar arasında yerini aldı.

oppo katlanabilir ekran 3

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