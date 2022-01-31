Oppo Yeni Bir Katlanabilir Telefon Hazırlığında!

Yüksek çözünürlüklü kameraları ve üstün teknik özellikleri ile Oppo akıllı telefonlar, pek çok kimsenin ilgisi çekmiş ve piyasada en çok tercih edilen markalardan biri olmuştu. Bu noktada, birbirinden farklı pek çok model ile farklı kullanıcılara seslenen Oppo, daha önce Find N katlanabilir telefonunu pazara sürmüş ve tüm gözleri üzerine çevirmeyi başarmıştı. Öyle ki Çinli üretici, bu cihaz kategorisindeki varlığını kuvvetlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Katlanabilir akıllı telefondaki başarısını yeni bir taçla kanıtlamak isteyen Oppo, Find serisine yeni bir katlanabilir telefon eklemek için hazırlıklara başladı. Oppo, söz konusu telefonun çalışmalarına başlar başlamaz ise yeni katlanabilir telefonla ilgili birçok detay ortaya atıldı. İşte, Oppo Find serisinin yeni modeli için gelen tahminler…

Tasarımı İstiridye Kabuğu Şeklinde Olacak!

Oppo yeni katlanabilir telefonun tasarımı ile ilgili gelen son iddialara göre telefon, ‘istiridye kabuğu’ şeklinde bir tasarıma sahip olacak. Son dönemlerde oldukça popüler olan bu tasarımı daha önce, Samsung Galaxy Z Flip 3 ve Huawei P50 Pocket’ta görmüştük. Geniş kitleler tarafından hızla benimsenen bu tasarımı büyük ihtimalle Oppo katlanabilir telefonda da göreceğiz.

“Rakiplerine Kıyasla Daha Uygun Fiyatlı”

91Mobiles sitesine konuşan duyumcu Mukul Sharma, Oppo’nun yeni katlanabilir telefonuyla ilgili detayları gündeme taşıdı. Sharma, Oppo’nun yeni telefonunun rakiplerine kıyasla daha uygun fiyatlarla satılacağını belirtti. Aynı zamanda ünlü duyumcu, telefonun çıkışı için de yılın üçüncü çeyreğini işaret etti.

Doğrudan Oppo Find N’in takipçisi olacak olan yeni cihazın, Oppo Find N2 ismiyle resmiyet kazanmasının ihtimaller dahilinde olduğunun da altını çizen duyumcu, söz konusu telefonun yıl sonunda duyurulmasının mümkün olduğunu belirtiyor.

Yeni katlanabilir telefonun yanı sıra, çok uzun süredir esnek OLED paneller üzerinde çalışan Oppo, kıvrılabilir ekranlı ilk konsept cihazını da 2020’nin kasım ayında sergilemişti. Oppo X 2021 adıyla anılan bu konsept telefonun kullanıcılarla buluşup buluşmayacağı ise henüz bilinmiyor.